Voltfang erweitert sein Sortiment um Outdoor-Speicher

Voltfang, der Aachener Anbieter von Energiespeichern aus Second-Life-Elektroauto-Batterien, erweitert seine Produktpalette um schlüsselfertige Outdoor-Lösungen an. Mit Kapazitäten zwischen 33 und 644 kWh eignet sich die Outdoor-Batterielösung laut Voltfang etwa als Pufferspeicher für Ladesäulen.

Bisher fokussierte sich das 2020 gegründete Startup auf Indoor-Speicher für Gewerbekunden. Jetzt erweitert Voltfang sein Sortiment um ein Speichersystem für draußen, das „aufgrund seiner guten Isolierung bei Temperaturen von -20 bis 50°C eingesetzt werden kann und das durch das robuste Gehäuse mit Doppelwand zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Regen und anderen Umwelteinflüssen geschützt ist“. Das neue Produkt gilt als All-in-One-Lösung, da ein Energie-Managementsystem sowie ein direkt am Gehäuse angebrachter Wechselrichter mit im Paket enthalten sind.

„Das Voltfang Outdoor System ist die perfekte Lösung, Speicherkapazitäten ohne Leistungsverlust im Außenbereich nutzen zu können. Wir haben eine Komplettlösung entwickelt, die direkt in Betrieb genommen werden kann und keine aufwendige Installation benötigt. Der Speicher ist konzipiert, um jeglichen klimatischen Extrembedingungen Stand zu halten – egal ob in Spanien in der prallen Mittagssonne oder Skandinavien im Winter”, äußert David Oudsandji, Gründer und CEO von Voltfang.

Voltfang setzt bei seinen Speichern auf ausgediente E-Auto-Batterien. Zu deren Wiederverwertung im stationären Bereich nutzt das Unternehmen eine selbstentwickelte, auf KI-basierende Software, „die Batterien auf ihre Langlebigkeit bewerten kann“, wie es in einer im Mai veröffentlichten Mitteilung hieß. Mithilfe dieser Betriebssysteme und des durchgängigen Monitorings könne man die Batterien genauso lang haltbar machen wie eine Neubatterie, äußerte Oudsandji seinerzeit. „Das garantieren wir mit unserer zehnjährigen Batteryflat.“

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehrere erfolgreiche Pilotprojekte in Deutschland durchgeführt und zählt unter anderem Großkunden wie Aldi Nord und Schaltbau zum Abnehmerkreis. Bis Ende 2024 will Voltfang kumuliert mehr als 40 MWh Speicherkapazität in seinen Produkten liefern. Das Geschäftsmodell von Voltfang überzeugt nicht nur namhafte Kunden, sondern auch Investoren. Jüngst kam unter anderem Heizungsbauer Viessmann an Bord. Viessmann gehört zu den Geldgebern einer aktuellen Finanzierungsrunde.

Laut einem vor Kurzem veröffentlichten Bericht des „Handelsblatt“ besteht der nächste große Schritt der Firmenentwicklung aus dem Bau einer eigenen Produktionshalle bis 2025. Momentan produziert das Unternehmen seine Speicher in einer gemieteten Gewerbehalle.

