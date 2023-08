Govecs zeigt neue Generation der E-Schwalbe

Nach rund einjähriger Lieferpause präsentiert der Münchner E-Roller-Hersteller Govecs die neue Generation der E-Schwalbe mit Wechselbatterien. Als Partner für den europaweiten Aufbau und die Betreuung eines B2B-Vertriebsnetzes für die E-Schwalbe ist künftig die Berliner e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft zuständig.

2017 brachte Govecs erstmals die Schwalbe als Elektroversion auf den Markt. Doch seit rund einem Jahr sind sowohl die L1e- als auch die L3e-Version nicht lieferbar. Der Münchner E-Roller-Hersteller musste im Sommer 2022 bekanntlich auf die anhaltenden Lieferketten-Engpässe reagieren. Er pausierte bei der E-Schwalbe und verschlankte sein Produktportfolio. Nun ist eine verbesserte Version der E-Schwalbe in der L1e-Ausführung mit bis zu 45 km/h zurück. Erstmals vorgestellt wurde sie an diesem Wochenende in Berlin. Einen bevorstehenden Relaunch der L3e-Version mit bis zu 90 km/h erwähnt Govecs in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung mit keiner Silbe.

Die größte Neuerung bei der L1e-Ausführung ist nun, dass die E-Schwalbe nicht mehr festverbauten Akkus hat, sondern wechselbare Akkus erhält. Die austauschbaren Batterien gehören laut Govecs mit 9,4 kg zu den derzeit leichtesten am Markt und können nach Herstellerangaben in weniger als 15 Sekunden gewechselt werden. Die Kapazität nennt Govecs nicht. Bei den früheren E-Schwalbe lag diese bei 4,8 kWh (zwei verbaute Akkus). Fakt ist aber: Die von den Münchnern genannte „realistische Reichweite“ beträgt abermals 50 Kilometer mit einer Batterie und 100 Kilometer mit zwei Batterien. Die Motorleistung reduziert sich allerdings von zuvor 4 auf nun 2,3 kW.

Als Gewicht gibt Govecs 109 bzw. 118 Kilogramm an – je nachdem ob eine oder zwei Batterien an Bord sind. Vollgeladen sind die Akkus an einer Haushaltssteckdose in 4,5 bzw. 8 Stunden. Kunden können zwischen den Farben schwarz, cremeweiß, atlantikblau und sonnengelb wählen. Hinzu kommen laut Govecs limitierte Sondereditionen. Als technische Weiterentwicklung werden ein vollfarbiges 5-Zoll-Display und Features wie schlüsselloses Auf- und Abschließen genannt. Außerdem sollen die durchgefärbten Kunststoffteile eine erhöhte Bruchsicherheit aufweisen und leichter von Kratzern befreit werden können.

- ANZEIGE -

Zum Vertrieb der neuen Generation setzt Govecs auf die e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft als strategischen Partner. Der Händler soll sich – wie der Name nahelegt – rein auf die E-Schwalben-Vermarktung konzentrieren. „Die Partnerschaft ermöglicht uns eine deutliche Ausweitung der Vertriebsaktivitäten für unser Leuchtturmprodukt e-Schwalbe. Wir möchten damit möglichst vielen Menschen eine emissions- und geräuscharme Art der Fortbewegung anbieten, weil wir überzeugt sind, dass wir so die Lebensqualität in Städten steigern können“, erläutert Thomas Grübel, Gründer und CEO der Govecs Group.

„e-Schwalbe ist die moderne Transformation einer zeitlosen Kultmarke“, ergänzt Dirk Steeger , CEO der e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft. „Wir sehen großes Potenzial, in Deutschland und Europa zu wachsen.“

Zum Preis äußert sich Govecs noch nicht, verspricht aber schon einmal „eine schnelle Verfügbarkeit“.

Quelle: Infos per E-Mail, my-schwalbe.com