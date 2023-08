China: Changan gründet mit Qiyuan weitere NEV-Marke

Der chinesische Autohersteller Changan hat unter dem Namen Qiyuan eine neue Marke für Elektro- und Hybridautos vorgestellt. Qiyuan soll bis zum Jahr 2030 einen Jahresabsatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen erreichen und bis 2025 zehn Produkte launchen.

Changan stellte die neue Marke an diesem Wochenende offiziell vor. Das Sortiment von Qiyuan soll die sogenannte A-, Q- und E0-Serie umfassen. Neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen werden unter der neuen Marke auch Range-Extender-Fahrzeuge (EREV) angeboten. Changan gibt an, bis 2030 insgesamt 200 Milliarden Yuan (rund 25,4 Milliarden Euro) in den Aufbau seiner Marken investieren und mehr als 10.000 Mitarbeiter für seine Forschungs- und Entwicklungsteams einstellen zu wollen.

Qiyuan ist bereits die dritte Marke, die Changan im New-Energy-Vehicle-Bereich aus der Taufe hebt. Sie gesellt sich zu den ebenfalls noch jungen Marken Avatr und Deepal. Während Qiyuan zum Ende des Jahrzehnts zehn Modelle im Angebot haben soll, sind es bei Avatr vier und bei Deepal sechs. Zusammen sollen die drei Sparten 2030 vier Millionen Fahrzeuge jährlich absetzen. Insgesamt peilt Changan 2030 einen Wert von 5 Millionen Fahrzeuge an. Wie sich die drei Marken voneinander abgrenzen werden, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, alle drei setzen etwa auf E-Limousinen. In allen Fällen handelt es sich um Smart Cars mit fortschrittlichen Connectivity-Funktionen. Bei Avatr ist lediglich klar, dass sich die Besitzverhältnisse unterscheiden: Changan ist dort nur einer von mehreren Gesellschaftern.

Doch zurück zu Qiyuan: Die neue Marke bringt Changan zufolge noch in diesem Jahr vier Modelle namens A05, A06, A07 und Q05 auf den Markt. Den Anfang macht der A07, eine 4,90 lange Limousine, die sowohl rein elektrisch als auch mit zusätzlichem Range Extender angeboten wird und bereits in Produktion gegangen ist. Der Qiyuan A07 kommt als reiner Stromer in zwei Leistungsstufen (163 kW und 192 kW) und zwei Batterieoptionen (58 kWh und 80 kWh) auf den Markt, die Reichweiten von 515 bzw. 710 Kilometern nach chinesischem Standard erlauben sollen. Die Range-Extender-Variante verfügt zusätzlich über einen kleinen Benziner zum Laden des Akkus.

Die Changan-Marke Deepal hat ebenfalls eine Mittelklasselimousine im Angebot, den Deepal SL3. Das im Juli 2022 auf den Markt gebrachte Modell ist bisher das einzige der Marke und wird als BEV, EREV und FCEV angeboten.

Die Elektroauto-Marke Avatr von Changan und CATL bereitet aktuell die Einführung ihres zweiten Modells vor. Die rund fünf Meter lange E-Limousine namens Avatr 12 folgt auf den im August 2022 gelaunchten Coupé-artigen Elektro-SUV Avatr 11. Die E-Motoren liefert Huawei zu. Laut einem Bericht von „CarNewsChina“ aus diesem Juli basiert der Avatr 12 auf derselben 750-Volt-Plattform wie das Debütmodell Avatr 11 – und teilt auch dessen Antriebskomponenten. Insofern dürfte die Limousine ebenfalls mit zwei Batterieoptionen – 90,4 kWh und 116,8 kWh – auf den Markt kommen.

Ursprünglich wurde die Avatr-Marke 2018 übrigens von Changan und Nio gegründet, seinerzeit noch unter dem Namen „Changan Nio“. Die Entwicklung lief laut einem früheren Bericht des Portals „CN EV Post“ jedoch holprig und Nio sei später „mit einer neuen Finanzierung im Grunde aus dem Joint Venture ausgestiegen“. Derzeit hält Changan 40,99 % der Anteile und CATL 17,1 %. Der Rest gehört verschiedenen Investmentfonds. Huawei hält keine Anteile, liefert aber Software, Elektromotoren und andere Teile.

