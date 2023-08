ZeroAvia stellt speziellen Kompressor für BZ-Flugzeuge vor

Das auf elektrische Flugzeugantriebe spezialisierte Unternehmen ZeroAvia hat einen speziellen Hochleistungs-Luftkompressor für Brennstoffzellen-Flugzeuge entwickelt und getestet. Dieser unterstützt Brennstoffzellensysteme mit bis zu 900 kW Leistung.

Die neue Komponente ist nach Angaben des Unternehmens um ein „Vielfaches leistungsstärker als alle bisherigen Kompressoren“. ZeroAvia wird den neuen Kompressor in seinen eigenen Antrieben ZA600 und ZA2000 einsetzen. Bisher kamen dort Kompressoren zum Einsatz, die nicht speziell für Luftfahrt-Anwendungen entwickelt wurden – und daher bei Leistung, Baugröße und Gewicht ein Kompromiss waren.

Gerade in Flugzeugen mit Brennstoffzellen-elektrischem Antrieb kommt dem Kompressor eine wichtige Aufgabe zu. Laut ZeroAvia ist es „eine zentrale Herausforderung“, den hohen Sauerstofffluss für die chemische Reaktion in den BZ-Stapeln aufrecht zu erhalten, um ausreichende Strommengen für den Antrieb des Flugzeugs bereitzustellen. In großen Flughöhen wird die Luft aber dünner, der Sauerstoff-Gehalt ist niedriger. Daher müssen die Kompressoren „leistungsstark und effizient sein, ohne das Antriebssystem übermäßig zu belasten und damit Nutzlast und Reichweite zu beeinträchtigen“.

Die ersten Tests sollen nun gezeigt haben, dass die Eigenentwicklung über eine große Bandbreite an Leistungs- und Betriebsumgebungsanforderungen hinweg eine äußerst stabile Leistung bietet. Zu den Designmerkmalen gehört auch, dass der Kompressor mit der Energie betrieben wird, die vom elektrischen Kernantriebssystem bereitgestellt wird – die sonst üblichen Wechselrichter und Elektromotoren für den Kompressor werden also nicht benötigt. „Die daraus resultierende Reduzierung der Komplexität wird die Zertifizierung der Antriebsstränge von ZeroAvia erleichtern, und weniger Komponenten bedeuten ein noch geringeres Gewicht und eine höhere Zuverlässigkeit“, so das Unternehmen.

Der neuartige Kompressor soll wie erwähnt in den Antriebssystemen ZA600 und ZA2000 verbaut werden. Der ZA600 ist für Flugzeuge mit neun bis 19 Sitzen gedacht und soll ab 2025 angeboten werden. Der ZA600 war auch in der Dornier 228 verbaut, die im Januar 2023 ihren Erstflug mit Brennstoffzellen-Antrieb absolviert hatte. Bei dem ZA2000 handelt es sich um das Antriebssystem für das für 2027 geplante Regionalflugzeug mit 40 bis 80 Sitzen.

„Die von uns entwickelte Kompressortechnologie ist entscheidend für die Bereitstellung optimaler Leistung in der endgültigen, zertifizierten ZA600-Motortechnologie. Unser Kompressor ist ein wichtiger Bestandteil unserer Brennstoffzellen-Stromerzeugungssysteme und ein weltweit führender Technologiefortschritt für eine saubere Luftfahrt“, sagt Rudolf Coertze, CTO Hydrogen von ZeroAvia. „Das ist wirklich ein großer Erfolg für unsere Turbomaschinen-Ingenieure und ein weiterer großer Moment für das Unternehmen insgesamt.“

zeroavia.com