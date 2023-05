ZeroAvia arbeitet an dem bisher größten emissionsfreien Flugzeug der Welt

ZeroAvia und Alaska Airlines haben die Entwicklung des bisher größten emissionsfreien Flugzeugs der Welt gestartet. Hierfür hat Alaska Airlines nun ein ausgemustertes Regionalflugzeug an ZeroAvia für die Umrüstung übergeben. Sollte es abheben, so wäre es – Stand heute – etwa fünfmal leistungsfähiger als alles, was bisher demonstriert wurde, so die Unternehmen.

Konkret handelt es sich um ein Turbopropeller-Regionalflugzeug des Typs Bombardier Q400 mit 76 Sitzplätzen, das von ZeroAvia mit einem wasserstoffelektrischen Antriebssystem ausgerüstet wird. Die umgangssprachlich auch „Dash 8“ genannte Bombardier-Maschine ist ein auch in Europa weit verbreitetes Regionalflugzeug. Alaska Airlines hatte 2021 in ZeroAvia investiert und die gemeinsame Entwicklung des besagten Regionalflugzeugs angekündigt. Nun wurde das umzurüstende Flugzeug offiziell an ZeroAvia übergeben.

Wann die Maschine mit dem Brennstoffzellen-Antrieb von ZeroAvia erstmals wieder abheben soll und welche Reichweite geplant ist, wird in der aktuellen Mitteilung nicht angegeben. Ebenfalls nicht erwähnt wird das neue Speichersystem, das ZeroAvia Ende April angekündigt hatte: Während die bisherigen Testflugzeuge noch mit gasförmigem Wasserstoff betrieben wurden, wird der modulare Antriebsstrang ZA2000 für Flugzeuge mit 40–80 Sitzen (also wie die Dash 8) flüssigen Wasserstoff benötigen. Laut den damaligen Angaben soll der ZA2000-Antrieb 2027 fertiggestellt werden – früher ist mit einem Flug der Bombardier also nicht zu rechnen.

„Die Demonstration eines Flugzeugs dieser Größe im Flug, das ausschließlich von einem neuartigen Antrieb angetrieben wird, wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen“, sagt Val Miftakhov, CEO und Gründer von ZeroAvia. „Der Start dieses Programms bringt uns auf Kurs für einen Testflug im nächsten Jahr und beschleunigt unseren Fortschritt in Richtung der Zukunft des emissionsfreien Fluges für Alaska Airlines und für die Welt insgesamt.“

ZeroAvia stellte bei der Gelegenheit auch seine Elektromotoren-Technologie HyperCore vor, die den Weg für Wasserstoff-elektrische Antriebe wie für die Q400 ebnen soll. Die 1,8 MW starke Prototypen-Konfiguration, die ZeroAvia derzeit testet, besteht aus zwei HyperCore-Modulen mit je 900 kW Leistung. Das modulare HyperCore-Design ermöglicht laut ZeroAvia Antriebe mit bis zu 5,4 MW Leistung.

Im Januar hatte ZeroAvia den Erstflug einer auf Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb umgerüsteten Dornier 228 erfolgreich absolviert – also eines Regionalflugzeugs mit 19 Sitzen. Zum allerersten Mal war das Unternehmen im Juni 2020 mit einem Batterie-elektrischen Flugzeug emissionsfrei in die Luft gestartet. Später im Jahr 2020 flog die sechssitzige Piper auch mit Wasserstoff-elektrischem Antrieb.

zeroavia.com