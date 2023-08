Flaschenpost setzt auf Lademanagement von IO-Dynamics

IO-Dynamics übernimmt das Lademanagement für die Elektro-Flotte des Lieferdiensts Flaschenpost. Der deutschlandweit tätige Online-Supermarkt will bis Ende dieses Jahres rund die Hälfte seiner Liefertouren elektrisch absolvieren.

Dazu hat Flaschenpost wie berichtet 1.000 E-Transporter beschafft. Die Versorgung der E-Flotte mit Strom will das Unternehmen über Ladeanlagen an allen 33 Lagerstandorten gewährleisten. Beim Planen des Ausbaus und dem automatisierten Laden der Fahrzeuge setzt der Lieferdienst auf das Flotten- und Energiemanagement des Flensburger Technologieunternehmens IO-Dynamics. Hauke Lapschies, Chief Business Development Officer von IO-Dynamics, erläuterte uns kürzlich bei unserer Online-Konferenz „electrive.net live“, wie sein IT-Unternehmen eine intelligente Ladeplanung angeht. Hier geht es zu seinem aufgezeichneten Vortrag.

Das Elektrifizierungsvorhaben von Flaschenpost bezeichnen die Flensburger in einer Unternehmensmitteilung als spannendes Projekt in der Last-Mile-Logistik. Über das System von IO-Dynamics soll der Lieferdienst u.a. Lastspitzen vermeiden und einen Überblick über die Ladestände der Elektro-Transporter sowie den Status der Ladeinfrastruktur gewinnen können. „Alle Ladevorgänge werden kontrolliert und die Transporter automatisch bedarfsgerecht geladen“, ergänzt das Unternehmen.

Die 1.000 Elektro-Lieferfahrzeuge stammen dem deutschlandweit tätigen Online-Supermarkt zufolge von verschiedenen Herstellern. Seinen Kunden gegenüber verspricht Flaschenpost „eine nachhaltige Lieferung innerhalb von 120 Minuten“. Um auch mit der E-Flotte schnell und flexibel agieren zu können, wurde IO-Dynamics nach eigenen Angaben bereits bei der Planung der Ladeinfrastruktur einbezogen. Insofern geht die Rolle des Unternehmens über die eines reinen Systemlieferanten und -betreibers hinaus.

„Gemeinsam mit IO-Dynamics konnten wir mit einer minimalen Anzahl an Ladepunkten eine maximale Ausschöpfung erzielen und die Ladeinfrastruktur standortspezifisch an unseren Mobilitätsanforderungen ausrichten und damit die Investitionskosten auf ein Minimum reduzieren“, äußert Stephan Zech, Head of Fleetmanagement von Flaschenpost. Durch die Ladelösung sei sein Unternehmen in der Lage, sein Lieferversprechen einzuhalten, seine Logistikkosten zu senken und den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Für IO-Dynamics hat sich Flaschenpost laut Zech entschieden, da „die herkömmlichen Anbieter von Lademanagementlösungen für die komplexen Anforderungen der flaschenpost nicht innovativ genug waren“. Die Lösung von IO-Dynamics decke die Anforderungen und biete die nötige Flexibilität, individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Johann Olsen, Co-Gründer und CEO von IO-Dynamics, bezeichnet die Partnerschaft mit Flaschenpost als ein gutes Beispiel dafür, wie fortschrittliche Ladelösungen Unternehmen helfen können, ihre Elektromobilitätsziele zu erreichen. „Es geht um mehr als nur das Laden – es geht um das gesamte Ökosystem. Wir können mit diesem Projekt beweisen, dass Elektromobilität im großen Stil auch für komplexe E-Fuhrparks zuverlässig und nachhaltig sein kann.“

