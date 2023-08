Kempower erhält Eichrechts-Zertifikat für Satellite-Ladesystem

Der finnische Ladehardware-Hersteller Kempower hat die Eichrecht-Zulassung erhalten und darf seine Schnellladelösungen damit nun auch für das öffentliche Laden in Deutschland und Österreich anbieten. Das von der Zertifizierungsstelle NMi erteilte Zertifikat gilt für das Ladesatellitensystem Kempower Satellite des Unternehmens.

Das Ladesystem besteht aus der „Kempower Power Unit“ und dem „Kempower Satellite“. Der finnische Hersteller hat das System dezentral konzipiert: Die Power Unit und der Satellit mit dem eigentlichen Ladekabel können bis zu 80 Meter voneinander entfernt positioniert werden. Da der Satellit so recht schlank gehalten werden kann, lässt sich das System laut Kempower „leicht auf begrenztem Raum installieren“. Das wiederum vereinfacht den Einsatz auf engen Stellplätzen, die ursprünglich nicht für das Laden von E-Fahrzeugen (Autos, Lkw, Busse, Boote oder Off-Highway-Fahrzeuge) gedacht waren.

Mit der nun erfolgten Zertifizierung ist eine Eichrechts-konforme Abrechnung garantiert. Das ermöglicht es Kempower nun, „mit Kunden zusammenzuarbeiten, die öffentliche Ladestationen in Deutschland und Österreich anbieten“. Bisher sind die Finnen vor allem in den skandinavischen Ländern aktiv. Dort kommen die Ladesysteme nach Angaben des Herstellers auf eine Verfügbarkeit von über 99 Prozent.

„Wir freuen uns, dass Kempower jetzt Eichrecht-konform ist. Dieser wichtige Schritt ermöglicht es nun unseren Partnern und Kunden, die Kempower Lösungen in allen Anwendungsbereichen des deutschen und österreichischen Markt zu verwenden und gibt E-Fahrern ein bisher noch nicht bekanntes Level an Benutzererfahrung“, sagt Philipp Oppolzer, Regional Business Development Director for Central Europe von Kempower. „Anstatt uns nur auf Produkte zu konzentrieren, verfolgen wir bei Kempower einen ganzheitlichen Lösungs- und Systemansatz. Wir sind ein Team von Elektroauto-Enthusiasten und denken über das gesamte Ladeerlebnis aus der Sicht der Fahrer nach.“

Quelle: Info per E-Mail, kempower.com