IAA: Xing Mobility stellt immersionsgekühlte Cell-to-Pack-Batterie vor

Xing Mobility, der taiwanesische Entwickler von Immersionskühlungstechnik für Batterien, hat die offizielle Markteinführung einer immersionsgekühlten Cell-to-Pack-Batterie auf der in Kürze startenden IAA Mobility in München angekündigt.

Anders als das im Juli 2022 vorgestellte Immersio XM25, das für schwere Nutzfahrzeuge gedacht ist, soll Xings CTP-Lösung auch für E-Autos geeignet sein. Immersio ist ein flexibles Paketkonzept, das laut dem Hersteller an die „spezifischen Anforderungen verschiedener Fahrzeugtypen wie Limousinen, SUVs, Sportwagen, Nutzfahrzeuge und mehr“ angepasst werden kann.

Die 900-Volt-Lösung bietet laut Xing Mobility eine gravimetrische Energiedichte von 150 bis 200 Wh/kg, eine volumetrische Energiedichte von 300 bis 400 Wh/l und kann in weniger als 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent SoC geladen werden. In der Mitteilung gibt Xing Mobility an, dass die eigene Technologie „fortschrittliche zylindrische Lithium-Ionen-Zellen mit hohem Nickelgehalt“ nutzt, die mit einem Mineralöl gekühlt werden. Man ist also an Rundzellen gebunden, wenn man das Xing-Paket nutzen will.

Das Immersio CTP besteht aus einem hochfestem technischen Kunststoff und verfügt über eine Cell Management Unit (CMU). Dieses Steuergerät enthält ein „intelligentes aktives Sicherheitsmodul“, das die Temperatur, Spannung und den Strom jeder Zelle überwacht und steuert.

Xing Mobility gibt an, dass das eigene Konzept kunden- und fahrzeugspezifisch angepasst werden könne. „Dieser Prozess beginnt mit einer Diskussion der Kundenanforderungen; wird durch Prototyping, Tests und Zertifizierung fortgesetzt und führt zur Herstellung einer Batterielösung, die perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist“, heißt es dazu in der Mitteilung. Und auch im Betrieb sollen auf der Grundlage der Messdaten weitere Verbesserungen erzielt werden können.

Bei der Immersions- oder auch Tauchkühlungstechnologie werden die Batteriezellen vollständig von Kühlmittel umspült. Sonst üblich sind Kühlplatten oder -kanäle, die nur eine oder zwei Seiten einer Batteriezelle berühren – der Wärmetransfer findet dabei über eine deutlich kleinere Fläche statt als bei der Immersionskühlung. Die Immersionskühlung soll die Wärme effizient abführen und ein thermisches Durchgehen innerhalb einzelner Zellen sowie eine Brandausbreitung im gesamten Paket verhindern können.

