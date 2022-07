Xing Mobility zeigt Batterie-ImmersionskÃ¼hlung fÃ¼r schwere E-Nfz

Xing Mobility, ein taiwanesischer Anbieter von Elektrofahrzeug-Technologien, hat auf der Battery Show Europe in Stuttgart ein neues Batteriesystem mit Immersionskühlung vorgestellt. Das Immersio XM25 eignet sich laut Xing besonders gut für schwere elektrifizierte Fahrzeuge, die in der Logistik, im Bauwesen, in der Landwirtschaft und im Bergbau eingesetzt werden.

Das Immersio XM25 kombiniert ein Batteriepack mit einem Batteriemanagementsystem und einem aktiven Sicherheitsmodul, wie das Unternehmen angibt. Das neue Produkt baut auf dem Batteriesystem Immersio 1.0 von Xing Mobility auf, das 2019 debütierte.

Bei der Immersions- oder auch Tauchkühlungstechnologie werden die Batteriezellen vollständig von Kühlmittel umspült. Sonst üblich sind Kühlplatten oder -kanäle, die nur eine oder zwei Seiten einer Batteriezelle berühren – der Wärmetransfer findet dabei über eine deutlich kleinere Fläche ab als bei der Immersionskühlung. Als Vorteil der eigenen Lösung gibt Xing etwa eine gleichmäßigere Verteilung der Temperatur in der Batteriezelle und die Effizienz der Kühlung. Das soll „superschnelles“ Laden ermöglichen und die Lebensdauer der Zellen verdoppeln.

Dass das System vor allem für Nutzfahrzeuge mit entsprechend großen Batterien ausgelegt ist, zeigt die C-Rate: Das Laden ist mit 1C möglich, das Entladen mit 1,67C. Möglich sind bis zu 800 Volt Systemspannung, die Lebensdauer gibt Xing mit über 3.000 Zyklen an.

Einen Erstkunden für das neue System hat Xing Mobility den eigenen Angaben zufolge bereits gefunden: Das Immersio XM25 wird derzeit von einem nicht namentlich genannten asiatischen Nutzfahrzeughersteller in ein Modell integriert, dessen Produktion Ende 2022 beginnen soll.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Zulieferer Mahle ebenfalls ein System für eine Batterie-Immersionskühlung vorgestellt, jedoch mit Fokus auf E-Autos.

Quelle: Info per E-Mail