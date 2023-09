NEW baut 200 weitere Ladepunkte am Niederrhein

Der niederrheinische Energieversorger NEW baut sein Ladenetz für Elektroautos weiter aus. Zusätzlich zu den bis Anfang 2023 installierten 230 AC-Ladepunkten sollen bis Ende 2023 weitere 200 neue AC-Lader hinzu kommen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Grevenbroich hat die NEW zudem ihre erste DC-Säule installiert.

Wie die NEW mitteilt, wurde das Halbjahresziel bereits deutlich überschritten. 200 weitere Ladepunkte bis Jahresende hätten 100 Ladepunkte bis Ende Juni bedeutet, tatsächlich wurden aber schon 120 Ladepunkte an 60 Standorten erreicht. Im zweiten Halbjahr werden also noch 80 Ladepunkte umgesetzt, darunter auch 18 neue Ladepunkte auf dem P4-Parkplatz im Mönchengladbacher Nordpark.

„Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit den Kommunen so große Fortschritte auf dem Weg zur Mobilitätswende machen“, sagt Niklas Rotering, Kompetenzbereichsleiter Kundenlösungen bei der NEW. Die jeweiligen Standorte werden zu einem großen Teil von der NEW in Absprache mit der jeweiligen Kommune festgelegt. Über eine Online-Plattform können aber auch Bürgerinnen und Bürger Standorte vorschlagen, die dann geprüft werden. Laut Johannes Vieten, Kompetenzcenterleiter Ladelösungen & PV/Speicher bei der NEW, wurden bereits „einige Dutzend“ Wunschladesäulen umgesetzt.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Grevenbroich hat die NEW zudem ihre erste DC-Schnellladesäule installiert – zuvor wurden nur AC-Ladesäulen aufgebaut. Wie Vieten angibt, sollen aber noch in diesem Jahr weitere DC-Säulen folgen.

