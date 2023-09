Kia EV9 in weiteren Versionen bestellbar – Hecktriebler startet bei 72.490 Euro

Der Kia EV9 ist in Deutschland ab sofort in sämtlichen Versionen bestellbar. Nach der Einführung der voll ausgestatteten „Launch Edition“ im Juli hat Kia jetzt die Details und Preise aller weiteren Ausführungen des großen Elektro-SUVs veröffentlicht.

Das neue Elektro-Flaggschiff der Marke ist mit Heckantrieb (150 kW) oder als Allradler (283 kW) erhältlich und wird in der AWD-Version auch in der sportlichen Version GT-line angeboten. Beide Antriebe werden mit einem 99,8 kWh großen Akku kombiniert. Die WLTP-Reichweiten gibt Kia mit bis zu 541 Kilometern für den Hecktriebler und bis zu 503 Kilometern für die Allrad-Variante an (GT-line: max. 497 km). Weitere technische Daten zum Antrieb, Karosserie oder Anhängelast haben wir im Artikel zur Premiere des EV9 zusammengefasst.

Die Preise starten in Deutschland bei 72.490 Euro für den Hecktriebler und 76.490 Euro für die Allradversion. Der GT-line kostet ab 82.380 Euro und in der Launch Edition wie berichtet ab 83.190 Euro. Die Auslieferungen der Launch Edition starten im vierten Quartal 2023, die der anderen Versionen im ersten Quartal 2024. Das im März angekündigte Basismodell mit 76,1-kWh-Akku und 160 kW starkem Heckantrieb wird weiterhin nicht erwähnt.

Für die genannten Preise kommt der EV9 als Siebensitzer – damit ist er laut Kia (zumindest im E-SUV-Segment) „einer der ersten siebensitzigen Stromer im Markt“. Die beiden Varianten mit sechs Sitzen (einmal mit zwei „Entspannungssitzen“ in der zweiten Reihe oder drehbaren Sitzen, damit zusammen mit der dritten Sitzreihe eine Art Vierer-Sitzgruppe entsteht) sind nur in der GT-line optional bestellbar.

- ANZEIGE -

Der EV9 verfügt serienmäßig über die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L), mit der sich der Akku als leistungsstarke 220-Volt-Stromquelle nutzen lässt, entweder über einen Adapter am Ladeanschluss oder über die Steckdose im Gepäckraum – bei anderem Kia-Modellen ist das zum Teil nur gegen Aufpreis möglich. Zudem bietet der EV9 mit Plug&Charge die automatisierte Erkennung und Abrechnung von öffentlichen Ladevorgängen.

Für sein Top-Modell bietet Kia „eine exklusive EV9-Kunden-Hotline“, die Sieben-Jahre-Herstellergarantie (inklusive Batterie), eine zweijährige Neufahrzeug-Premium-Mobilitätsgarantie und einen kostenlosen ersten Wartungsservice nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern. Wer einen EV9 noch in 2023 bestellt, erhält zudem Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge (inklusive Ionity).

Quelle: Info per E-Mail (deutsche Mitteilung), kia.com