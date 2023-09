Danfoss erhält erste drei E-Lkw von Volvo Trucks

Das dänische Unternehmen Danfoss will noch in diesem Jahr neun elektrische Schwerlast-Lkw von Volvo Trucks in Betrieb nehmen und hat jetzt die ersten drei Exemplare erhalten. Die E-Lkw werden auf festen Routen zwischen Danfoss-Standorten in Dänemark verkehren.

Daher hat Danfoss auch ein recht simples Lade-Konzept für die Elektro-Lkw entwickelt: Die Batterien werden bei jedem Stopp während des Be- und Entladens mit Schnellladetechnik des dänischen Unternehmens GodEnergi zwischengeladen. Für welches Modell und welche Batterie-Option sich Danfoss entschieden hat, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Auf einem Pressebild ist aber ein Volvo FM Electric in der roten Danfoss-Lackierung zu sehen.

Einer der E-Lkw wird an fünf Tagen pro Woche praktisch rund um die Uhr im Einsatz sein – und das „ohne nennenswerte Ladeausfallzeiten“, wie Danfoss betont. Mit den regelmäßigen, aber jeweils nur rund 15 Minuten langen Ladevorgängen bei den ohnehin anfallenden Standzeiten im Depot zum Be- und Entladen des Laderaums können die Fahrzeuge ohne langen Ladestopp auskommen. Das ist aber auch der „relativ kurzen Strecke“ geschuldet, daher reichen die kurzen Zwischenladungen aus. Diese erfolgen mit Wechselstrom.

Eine längere Aufladung über Nacht sei nur an Wochenenden erforderlich, „wenn kein geschäftlicher Bedarf besteht, dass die Lkw ständig betriebsbereit sind“. Danfoss wird dann auch seine eigene Technik nutzen: Das Unternehmen liefert über seinen Geschäftsbereich Danfoss Editron das AC-Onboard-Ladegerät und die Stromversorgung für alle Elektro-Lkw von Volvo.

Jene als OCEP bezeichnete Einheit ermöglicht das AC-Laden mit bis zu 43 kW. Das sei „wichtige Voraussetzung für die Elektrifizierung von Lkw und Bussen sowie Off-Highway-Fahrzeugen“. Denn mit den 43 kW können auch die großen Batterien schwerer Nutzfahrzeuge über Nacht komplett geladen werden, ohne in teurere DC-Ladepunkte investieren zu müssen. „Dies ermöglicht den schnellen Einsatz von Elektrofahrzeugen und minimiert gleichzeitig die Kosten für die Ladeinfrastruktur für die Endnutzer“, schreibt Danfoss. Die OCEP fungiert auch als elektrischer Nebenantrieb (ePTO) mit 43 kW, um derartige Geräte an Off-Highway-Fahrzeugen wie Baggern und Radladern anzutreiben.

Über die Tochter Semikron Danfoss, eine fusionierte Einheit von Danfoss Silicon Power und dem Unternehmen Semikron, liefert das Unternehmen zudem Inverter an die Volvo Group – für elektrische Busse und Lkw, aber auch für Baumaschinen und maritime Anwendungen.

danfoss.com