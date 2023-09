Polestar baut Sieger des Design-Wettbewerbs als IAA-Einzelstück

Polestar hat den Siegerentwurf des jüngsten Polestar Design Contests als Modell im Maßstab 1:1 zum Leben erweckt und auf der IAA 2023 in München präsentiert. Der elektrische Fantasie-Supersportwagen „Polestar Synergy“ vereint drei Siegerentwürfe, die sich im jüngsten Wettbewerb aus über 600 Einreichungen durchgesetzt haben.

Die Aufgabenstellung: Die eingereichten Entwürfe sollten „das Erlebnis der Performance“ in den Mittelpunkt stellen und zugleich eine technisch fortschrittliche Lösung bieten, die das auf nachhaltige Weise ermöglicht. Eine Jury nahm zehn der über 600 Entwürfe in eine engere Wahl und wählte sie zwei Gewinner für das Exterieur und einen für das Interieur aus. Die beiden siegreichen Exterieur-Designer Devashish Deshmukh und Swapnil Desai leben in Paris. Der in China lebende Innenarchitekt Yingxiang Li entwarf die Kabine.

Der „Polestar Synergy“ ist daher eine Synergie aus den drei Entwürfen. Das finale Design wurde in einer sechsmonatigen Zusammenarbeit zwischen den Gewinnern und dem Polestar Design-Team entwickelt. Das Fahrzeug greift markentypische Elemente wie das Design der Tagfahrlichter oder der Felgen des Polestar O2 auf – also jener Studie, die 2026 als Polestar 6 in Serie gehen soll. Das Sportwagen-Konzept mit einer flachen Glas-Kanzel und mittig platziertem Fahrersitz gab es bei Polestar aber bisher noch nicht. Der Wagen ist 4,56 Meter lang und dabei nur 1,07 Meter hoch. Zum Elektro-Antrieb gibt es bei dem Einzelstück keine Angaben.

„Ich bin stolz darauf, dass das Team die Gewinner dabei begleiten und unterstützen konnte, ihren Traum als maßstabsgetreues Modell zu verwirklichen. Es kommt nicht oft vor, dass noch studierende Designer zu Beginn ihrer Karriere so viel Aufmerksamkeit erhalten, wie es der Polestar Design Community auf Instagram bereits so gut gelingt“, sagt Maximillian Missoni, Head of Design bei Polestar. „Unterstützt wird dies in diesem Jahr durch das Modell im Maßstab 1:1 und die geplante Tour durch Polestar Standorte auf der ganzen Welt.“

Gleichzeitig startet Polestar eine Partnerschaft mit der Marke Hot Wheels von Mattel. Hot Wheels wird zum Start die Inspiration für den nächsten Polestar Design Contest liefern, der sich auf die innovativen und ausgefallenen Entwürfe aus der 55-jährigen Geschichte der amerikanischen Marke bezieht. Die Serienfahrzeuge von Polestar werden künftig als Hot Wheels- und Matchbox-Sammlerstücke auf den Markt kommen.

