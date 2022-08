Polestar O2 soll 2026 als Polestar 6 in Serie gehen

Die schwedisch-chinesische Elektromarke Polestar hat bestätigt, dass die E-Cabrio-Studie O2 in Serie gebaut werden soll. Die Markteinführung des dann Polestar 6 genannten Modells ist für 2026 geplant.

Erstmals präsentiert hatte Polestar das leistungsstarke Elektro-Cabrio im März. Die Studie hat Designelemente und Nachhaltigkeitskonzepte der Studie Precept aufgenommen (Serienstart als Polestar 5 im Jahr 2025), diese wurden jedoch in Form eines offenen Sportwagens interpretiert.

„Aufgrund der überwältigenden Resonanz von Kundinnen und Kunden und der Presse haben wir uns entschlossen, diesen atemberaubenden Roadster als Serienfahrzeug zu produzieren und ich freue mich sehr darauf, ihn Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. „Der Polestar 6 ist eine perfekte Kombination aus kraftvoller elektrischer Leistung und dem Erlebnis, den Fahrtwind mit offenem Verdeck zu spüren.“

Während bei der Premiere im März der Fokus auf der Karosserie und dem Designkonzept lag, nennt Polestar nun auch erste technische Daten. Man strebe eine Leistung von bis zu 650 kW und ein Drehmoment von 900 Nm an, so die Schweden. Mit einem elektrischen Allradantrieb auf Basis von zwei Motoren soll der Spurt aus dem Stand auf 100 km/h 3,2 Sekunden dauern.

Dabei handelt es sich um ein von Polestar selbst entwickeltes 800-Volt-Antriebssystem. Berichten zufolge soll der neue Elektromotor bis zu 475 kW je Einheit leisten können. Die Karosserie besteht – wie beim Polestar 5 – aus geklebtem Aluminium und soll so besonders leicht und verwindungssteif sein.

„Um die Markteinführung gebührend zu feiern“, sollen zunächst 500 nummerierte Exemplare einer speziellen „LA Concept“-Version als „Polestar 6 LA Concept edition“ produziert werden. Sie werden mit dem einzigartigen „Sky“-blauen Exterieur, dem hellen Lederinterieur und den speziellen 21-Zoll-Rädern des ursprünglichen Polestar O2-Konzeptautos ausgestattet sein. Interessierte in allen Märkten, in denen Polestar bereits vertreten ist, können einen Fertigungsslot vorab online reservieren.

Nur: Zum Preis macht Polestar in der Mitteilung keine Angaben. Auf der Produktseite wird – wie bei der Leistung – jedoch ein vorläufiger Wert genannt. Und der hat es in sich: Der Polestar 6 soll 200.000 Dollar kosten, zumindest in dem auf 500 Exemplare limitierten Sondermodell.

polestar.com (Mitteilung), polestar.com (Produktseite)