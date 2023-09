Weiterer E-Bus-Auftrag für Solaris aus Polen

Die polnische Stadt Glogów hat ihre ersten rein elektrischen Busse bestellt. Solaris soll die fünf Urbino 12 Electric und die für den Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur bis zum Sommer 2024 an den Verkehrsbetreiber Gmina Miejska in Glogów liefern.

In der niederschlesischen Stadt sind bereits mehr als 20 Solaris-Fahrzeuge im Einsatz, darunter vier Hybridbusse. Die fünf zwölf Meter langen Solobusse werden dann die ersten lokal emissionsfreien Fahrzeuge in der Flotte von Gmina Miejska sein. Angetrieben werden die Urbino 12 Electric von einem 220 kW starken E-Motor.

Der ÖPNV-Betreiber aus Glogów hat sich laut dem Hersteller für eine insgesamt 280 kWh große Batterie entschieden. Geladen werden die Fahrzeuge entweder kabelgebunden im Depot (über gewöhnliche CCS-Stecker) oder aber einem umgekehrten Pantografen. Bei dem auch „Top-Down-Pantograf“ genannten System hebt sich nicht ein Ladearm vom Fahrzeugdach zum Infrastruktur-seitigen Lademast an, sondern vom Lademast senkt sich der Pantograf auf den Stromabnehmer auf dem Fahrzeugdach ab. „Dank dieser flexiblen Ladelösungen können die Busse den ganzen Tag über betrieben werden und stellen eine zuverlässige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Transportmitteln dar“, so Solaris.

Das Unternehmen liefert wie erwähnt nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Infrastruktrur. Im Depot in der Transportowa-Straße sollen die CCS-Ladestationen errichtet werden. Vorerst ist nur eine Pantografen-Station in der Stadt geplant, diese soll in der Towarowa-Straße entstehen.

Solaris hat bisher nach eigenen Angaben über 2.000 Batteriebusse an Kunden in 21 europäischen Ländern ausgeliefert, Verträge für weitere 1.000 Einheiten befinden sich derzeit in der Umsetzung.

