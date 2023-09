Fastned kündigt ersten Autobahn-Ladepark in Italien an

Fastned expandiert mit einem neuen Auftrag nach Italien. An der Autobahn A4 Brescia-Padova in Norditalien nahe der Ausfahrt Brescia Est bauen die Niederländer eine Station mit zunächst acht HPC-Punkten. Vertragspartner ist der italienische Autobahnbetreiber A4 Holding Group.

Laut Fastned handelt es sich bei dem geplanten Ladepark um eine große und skalierbare Station, die 2024 eröffnet werden soll. Die zum Anfang geplanten acht Ladepunkte werden einer begleitenden Mitteilung zufolge je mit einer Leistung von bis zu 400 kW aufwarten und sollen sich bei Bedarf um acht weitere Ladepunkte ergänzen lassen. Der Standort sei strategisch günstig an der Autobahnausfahrt Brescia Est gelegenen und werde sowohl die Fahrer von Elektrofahrzeugen in Italien als auch diejenigen ansprechen, die von der Schweiz nach Süditalien reisen, teilen die Niederländer mit.

Auftraggeber ist die A4 Holding Group, bei der es sich um die italienische Geschäftseinheit der Abertis Group handelt. In den Zuständigkeitsbereich der A4 Holding fallen rund 235 Kilometer Autobahn. Italien ist bereits das achte Land, in dem Fastned seine Präsenz etabliert. Das Land sei ein wichtiger neuer Markt: „Gemessen an der Anzahl der Autobahnkilometer gehört Italien zu den größten Ländern in Europa und verzeichnet eine Autodichte pro Kopf, die über dem europäischen Durchschnitt liegt“, teilt Fastned mit. Im Bereich der Elektromobilität habe das Land einen großen Bedarf an zukunftsorientierten, zuverlässigen Schnellladestationen.

„Vor elf Jahren gründeten wir Fastned mit dem Ziel, eine europäische Infrastruktur von Schnellladestationen aufzubauen. Die Aufnahme von Italien in unsere Länderliste stellt einen weiteren großen Meilenstein für Fastned dar. (…) Wir sind zuversichtlich, dass unsere erste Station in Italien den Grundstein für viele weitere Fastned-Stationen entlang der italienischen Autobahnen und in den großen italienischen Städten in den kommenden Jahren legen wird“, sagt Michiel Langezaal, CEO und Gründer von Fastned. Bis 2030 will Fastned bekanntlich ein Netz von 1.000 Standorten aufbauen.

Gonzalo Alcalde, Chairman der A4 Holding, äußert sich wie folgt: „Die Energiewende hin zu einem sauberen und nachhaltigen Mobilitätsmodell ist eine der Hauptachsen der ESG-Strategie der A4 Holding. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Fastned, die es uns ermöglicht, unseren Weg an der Seite der Autofahrer beim Übergang zur elektrischen und nachhaltigen Mobilität auf unseren Autobahnen weiter zu optimieren.“

fastnedcharging.com