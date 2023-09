CEO Jörg Lohr über die Rettung von Compleo durch KOSTAL und die HPC-Premiere auf der IAA

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hinter Jörg Lohr und seinem Team liegen harte Monate. Der Ladeinfrastruktur-Hersteller hat sich nach Abschluss der Übernahme auf der IAA erstmals unter dem Dach der Kostal Gruppe präsentiert – und seine erste HPC-Ladestation vorgestellt. Wir haben mit Jörg Lohr über diese schwierige Zeit gesprochen – und über die Zukunft der Marke.

Denn Compleo und die bisherige Kostal Business Unit Charging werden künftig unter dem Dach von Compleo zusammengeführt. Dadurch kann Compleo – weiter als eigenständige Einheit – auf die Entwicklungs- und Produktionsressourcen der Kostal Gruppe in mehr als 20 Ländern zurückgreifen. Darunter sind auch Märkte, die Compleo bisher nicht bedient hat. Auf welche Produkte sich Compleo nun konzentrieren will und was der neue High Power Charger kann, erfahren Sie im Video-Interview.