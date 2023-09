BYD-Importeur Hedin trennt sich von CEO Lars Pauly

Der deutsche BYD-Importeur Hedin Electric Mobility tauscht seinen Chef aus. Der bisherige CEO Lars Pauly verlässt die Hedin Electric Mobility GmbH mit sofortiger Wirkung, wie die Hedin Mobility Group erklärt.

Begründet wird die Trennung mit „unterschiedlichen Ansichten über die Strategie des Unternehmens“. Nach Angaben des Unternehmens ist die Trennung einvernehmlich.

„Lars Pauly ist ein anerkannter Experte in der Automobilindustrie, der wertvolle Beiträge beim Aufbau unserer deutschen BYD-Vertriebsaktivitäten in der Hedin Electric Mobility GmbH geleistet hat“, sagt Anders Hedin, Gründer und CEO der Hedin Mobility Group. „Da der Vorstand und Lars Pauly jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Strategie für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens haben, ist man zu dem Schluss gekommen, dass eine neue Führung die beste Option für alle Beteiligten ist.“ Hedin fügt hinzu „Unsere Bemühungen, BYD als eine bedeutende Marke auf dem deutschen Markt zu etablieren, gehen unvermindert weiter.“

Einen Nachfolger von Pauly will die Hedin-Gruppe in Kürze ernennen. Bis dahin führt der amtierende Co-CEO Marcus Larsson die Geschäfte des deutschen BYD-Importeurs mit Sitz in Stuttgart.

Erst vergangene Woche hatte BYD die Preise für seine Modelle Seal und Dolphin für den deutschen Markt bekannt gegeben. Letzterer startet ab 35.990 Euro bzw. 37.990 Euro in den Verkauf. Der Seal wird hierzulande ab 44.900 Euro bzw. 50.990 Euro angeboten. Das E-Auto-Trio Atto 3, Tang und Han ist bereits in Deutschland erhältlich.

