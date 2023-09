Nissan senkt in Deutschland Preise aller Ariya-Varianten

Nissan senkt in Deutschland die Preise für den Ariya. Das Elektromodell ist ab sofort ab 43.490 Euro erhältlich. In der Basisversion wird das Crossover-Coupé damit 4.000 Euro günstiger, in Kombination mit dem Evolve Pack und der großen 87-kWh-Batterie (jetzt ab 56.490 Euro) sogar um bis zu 7.000 Euro.

In Deutschland ist der Ariya in vier Leistungsstufen mit Front- und Allradantrieb und in zwei Batteriegrößen (63 kWh und 87 kWh) erhältlich. Die Preissenkung betrifft alle Varianten. Das frontgetriebene Basismodell (FWD, 63 kWh Batterie, 160 kW Leistung) gibt es nun für besagte 43.490 (zuvor: 47.490 Euro). Der als Fronttriebler oder Allradler erhältliche Ariya Advance kostet je nach Batterie und Leistungsstufe künftig zwischen 47.490 und 57.490 Euro (zuvor 51.990 bis 61.990 Euro), der Ariya Evolve analog zwischen 50.490 und 60.490 Euro (zuvor 56.490 bis 66.490 Euro). Das seit diesem Frühjahr bestellbare Top-Modell Ariya Evolve+ preist Nissan nun bei 65.490 Euro (zuvor: 71.490 Euro) ein.

Die Preis-Offensive ergänzt Nissan um Leasing- und Gewerbeangebote. So sinkt die monatliche Leasingrate des Basismodells für Private auf 329 Euro und für Gewerbekunden auf 289 Euro netto/344 Euro brutto (in letzterem Fall inklusive dem Servicepaket „Nissan CARE for Business“). Großkunden verspricht Nissan darüber hinaus „attraktive Sonderkonditionen“.

„Die neuen Preise machen unser Crossover-Coupé noch attraktiver, wettbewerbsfähiger und so einer breiteren Kundschaft zugänglich“, äußert Vincent Ricoux, Geschäftsführer der Nissan Center Europe GmbH. Der Nissan Ariya kombiniere eine hochwertige Ausstattung mit einem ebenso kraftvollen wie zuverlässigen Elektroantrieb. „Viele Modellvarianten sind zudem binnen Monatsfrist verfügbar“, äußert Ricoux. Damit leiste Nissan einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende. Details zu unseren Eindrücken von dem Modell gibt es in unserem Fahrbericht zum Nissan Ariya.

Bei der Einführung des Crossover-Coupé 2022 legte Nissan den Preis seinerzeit so fest, dass der günstigste Ariya beim Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro blieb – bei den 47.490 Euro brutto waren es exakt 39.907,56 Euro netto. Da die größere Batterie und der optionale Allradantrieb als Sonderausstattungen des Basismodells mit kleiner Batterie deklariert wurden, sind seitdem alle Ariya-Varianten für den vollen Umweltbonus qualifiziert. Die Preissenkung hat darauf keinen Einfluss, sondern zielt wohl eher darauf, den Absatz anzukurbeln.

Mit dem komplett neuen Ariya, der bereits 2020 vorgestellt wurde, will Nissan die Turbulenzen nach dem Ende des Ära von Carlos Ghosn überwinden. Aufgrund der damals akuten globalen Halbleiter-Krise wurde die Markteinführung jedoch von 2021 auf 2022 verschoben. In China senkte Nissan die Preise für das Modell bereits im Februar um 60.000 Yuan (umgerechnet rund 8.200 Euro). Offiziell handelte es sich um einen zeitlich begrenzten Rabatt, mit dem der Basispreis auf 224.800 Yuan oder 30.655 Euro sank.

germany.nissannews.com, nissan.de