Auch Nissan senkt E-Auto-Preise in China

Nissan senkt die Preise für sein Elektromodell Ariya in China um 60.000 Yuan (umgerechnet rund 8.200 Euro). Offiziell handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Rabatt, mit dem der Basispreis auf 224.800 Yuan oder 30.655 Euro sinkt.

Bisher wurde die einmotorige Variante für 284.800 Yuan (38.835 Euro) angeboten. In der höheren Ausstattung sanken die Preise von 297.800 auf 237.800 Yuan (40.610 auf 32.825 Euro). Auch bei den teureren und leistungstärkeren Allrad-Modellen wurden die Preise um jeweils 60.000 Yuan gesenkt, sie kosten nun 267.800 Yuan (36.520 Euro) in der einfacheren und 282.800 Yuan (38.560 Euro) in der höherwertigen Ausstattung.

Mit der deutlichen Preissenkung für Neubesteller geht auch eine Entschädigung für Bestandskunden einher: Wer einen Ariya zwischen seiner Markteinführung im September 2022 und dem 31. Dezember vergangenen Jahres bestellt hat, erhält eine Gutschrift über 5.000 Yuan (derzeit 682 Euro). Wer in diesem Jahr bis zum 16. Februar bestellt hat, erhält eine Gutschrift über 10.000 Yuan oder 1.364 Euro.

Offiziell ist die Rabattaktion von Dongfeng-Nissan bis zum 31. März 2023 begrenzt. Allerdings gilt als unklar, ob zum 1. April die Preise wieder auf das alte Niveau steigen, da zuletzt einige Hersteller in China die Preise für ihre E-Autos senken mussten. Zuvor hatte bereits Toyota den Preis für sein Elektro-SUV bZ4X in China um 30.000 Yuan reduziert. Initiator für die jüngste Welle an Preissenkungen für Elektroautos war zu Beginn dieses Jahres Tesla. Xpeng zog wenig später nach.

