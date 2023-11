Phoenix Contact geht unter die Themenpark-Betreiber

Mit dem Park will Phoenix Contact Kinder und Erwachsene für drängende Fragen der Zeit sensibilisieren: Wie zuverlässig sind regenerative Energiequellen? Woher bekommen wir Energie, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Warum gibt es verschiedene Arten, ein Elektroauto zu laden? Und wie kommt der grüne Strom eigentlich in das Auto, in ein Gebäude oder in die Produktion?

Das Angebot richtet sich explizit nicht nur an Technik-affine Besucher, sondern an alle. „Die Erklärung der Applikationen ist insbesondere so gestaltet, dass Kindern und fachfremden Besucherinnen und Besuchern die Themen rund um die All Electric Society vermittelt werden“, teilt das Unternehmen mit.

In Zahlen ausgedrückt lässt sich der Park wie folgt beschreiben: Auf gut 7.800 Quadratmeter Fläche werden elf Themenfelder behandelt und 155.000 kWh grüne Energie erzeugt. Verlegt sind 19 Kilometer Kabel – darunter sieben Kilometer Strom- und zwölf Kilometer Datenkabel.

Die Energiegewinnung, -speicherung und -verteilung sollen in Blomberg tatsächlich erlebbar werden: 550 im ganzen Park verteilte Solarmodule, 26

Quadratmeter Solarpflastersteine und ein zehn Meter hoher Windtree mit einer installierten Leistung von 10,8 Kilowatt Peak generieren den Strom. Eindrucksvolle Solartracker ziehen die Blicke auf sich. Und Batterie- und Wasserstoffsynthese-Systeme sind für die Speicherung zuständig. Die Energieverwendung erleben die Parkbesucher an Ladesäulen für Elektroautos, Produktionsanlagen und der Verkehrsinfrastruktur.

Bild: Phoenix Contact Bild: Phoenix Contact Bild: Phoenix Contact Bild: Phoenix Contact Bild: Phoenix Contact

Die elf unterschiedlichen Themen werden in großen, transparenten Würfeln – sogenannten Glas-Cubes – aufbereitet. Und durch die intelligente Vernetzung sämtlicher Sektoren ist jederzeit transparent, „wie viel Energie bereitsteht und wo sie gerade angefordert wird“, wie Phoenix Contact mitteilt. In einem Pavillon klärt das Unternehmen zudem über das Konzept der „All Electric Society“ auf. Der Ansatz verfolgt die Idee einer umfassenden Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung sämtlicher Sektoren der Wirtschaft und Infrastruktur, um die vorhandene Energie bestmöglich zu verteilen.

Die Intention hinter der dauerhaften Einrichtung ist dem Zulieferer zufolge, Menschen „die technischen Möglichkeiten zu vermitteln, die es heute schon gibt, um die großen Aufgaben von Morgen zu lösen und unsere Welt heute so zu gestalten, dass sie in Zukunft lebenswerter und nachhaltiger für uns alle wird“.

Eröffnet wurde der All Electric Society Park am 1. September. Besucher sind montags bis sonntags von 7 bis 21 Uhr willkommen. Das Gelände ist frei zugänglich, der Besuch kostenlos. Die Adresse lautet Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg. Für E-Autos stehen zwölf AC-Ladesäulen zur Verfügung.

