HiPhi enthüllt neues Elektro-Hypercar

Der HiPhi A soll gemäß der Ankündigung in etwas mehr als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und Höchstgeschwindigkeit von fast 300 km/h erreichen können. Es ist das erste Fahrzeug mit der von HiPhi selbst entwickelten Motoren- und Batterietechnologie. Dabei setzt HiPhi auf eine 800-Volt-Plattform mit drei Motoren – einen vorne und zwei hinten.

Die Rotoren der Elektromotoren sind aus einem Kohlefaser-Verbundwerkstoff und können bis zu 22.000 Umdrehungen pro Minute erreichen. Mit einer Direktkühlung der Spulen soll der Antrieb über 30 Minuten ein sehr hohes Leistungsniveau halten können. Zudem seien die Motoren sehr leicht und kompakt. Beim HiPhi A sind auch Teile des Batteriegehäuses aus Karbon, etwa der Boden und Gehäusedeckel.

Bild: HiPhi Bild: HiPhi Bild: HiPhi Bild: HiPhi Bild: HiPhi Bild: HiPhi

Das Fahrzeug teilt zwar das außergewöhnliche und kantige Design des HiPhi X und Y, ist aber als Teil einer Kooperation mit Wesail New Energy Automotive entstanden, so HiPhi. HiPhi selbst liefert die eigens entwickelten Antriebskomponenten, während Wesail „Hypercar-Elemente“ beisteuern soll. Auch die ShanghaiTech University war an der Entwicklung beteiligt.

Nähere Details zum HiPhi A will die Marke in den kommenden Monaten enthüllen. Die Premiere des Showcars soll am 17. November auf der Guangzhou Auto Show in China erfolgen. Das E-Hypercar soll ab dem ersten Quartal 2025 in limitierter Auflage produziert werden.

Quelle: Info per E-Mail