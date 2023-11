Deepal kommt nach Europa / BMWK will Bidi-Laden bis 2025 / Lotus Schnelllader

Willkommen zum „eMobility update“! Wir berichten heute unter anderem über die Zukunft des bidirektionalen Ladens, noch eine China-Marke, die nach Europa kommt und den ersten elektrischen Pferdetransporter.

#1 – BMWK will bidirektionales Laden bis 2025 marktreif machen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Berlin zusammen mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik aus mehreren europäischen Ländern die Chancen und Perspektiven des bidirektionalen Ladens diskutiert. Ziel der Runde ist es, das bidirektionale Laden bis 2025 zur Marktreife zu bringen, wie das Wirtschaftsministerium anschließend mitgeteilt hat. Hierfür sollen technische, rechtliche und organisatorische Hemmnisse abgebaut werden, die einer Markteinführung aktuell noch im Wege stehen.

#2 – Lotus zeigt eigenen Schnelllader mit 450 kW

Lotus Technology hat vor seinem geplanten Börsengang weiteres Kapital beschafft und zudem eine Reihe eigener Ladelösungen präsentiert. Diese sollen im kommenden Jahr auch nach Europa kommen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Elektroauto-Sparte der Geely-Tochter Lotus. Diese hat zuletzt etwa 750 Millionen US-Dollar an neuen Finanzierungszusagen erhalten, das sind rund 685 Millionen Euro.

#3 – Changan-Marke Deepal kommt nach Europa

Der chinesische Autohersteller Changan verfolgt auch mit seiner Marke Deepal ambitionierte Ziele. 450.000 elektrifizierte Deepal-Fahrzeuge will Changan bereits im kommenden Jahr weltweit absetzen – auch in Europa. Die internationale Expansion von Deepal beginnt zunächst in Thailand. Danach sollen andere asiatische Märkte und Europa im Fokus stehen, wie chinesische Medien berichten. Die 2022 gegründete Marke bietet in China bislang die Mittelklasse-Limousine Deepal SL03 als reines Elektroauto an.

#4 – Varo Energy übernimmt deutschen Ladespezialisten Elexon

Das auf das Laden von Logistikflotten spezialisierte Unternehmen Elexon hat einen neuen Eigentümer. Der Schweizer Energiekonzern Varo Energy hat 100 Prozent der Gesellschaft übernommen. Wie viel der europaweit tätige Energiekonzern für den Aachener Ladespezialisten zahlt, wurde nicht verraten. Die Vereinbarung unterliegt aktuell der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt, es könnte also noch Auflagen geben.

#5 – Renault Trucks und Partner zeigen ersten Elektro-Pferdetransporter

Die Böckmann Fahrzeugwerke haben in Zusammenarbeit mit A+T Nutzfahrzeuge sowie Renault Trucks das erste Konzeptfahrzeug für den vollelektrischen Transport von Pferden entwickelt. Der „Compact E“ ist für Fahrten zum Training, regionalen Turnieren oder zum Tierarzt gedacht – aber nicht für lange Transporte. Der Böckmann Compact E baut noch auf dem Renault Master E-Tech der aktuellen Generation auf.