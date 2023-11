Gotion und InoBat planen Batteriefabrik in der Slowakei

Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Unternehmen jetzt mit der slowakischen Regierung geschlossen. Die Eckpunkte der gemeinsamen Fabrik hatten die Partner schon im September vorgestellt. Beim Standort war aber noch allgemein vom „mitteleuropäischen Raum“ die Rede.

Der Vereinbarung zufolge wird Gotion InoBat Batteries (GIB) 2024 mit dem Bau der Fabrik beginnen und die Regierung der Slowakei Subventionen gewähren, das 65 Hektar große Gelände für die Fabrik bereitstellen, das Baugrundstück vorbereiten und den Anschluss ans Stromnetz sicherstellen. Der Produktionsstart wird für das zweite Quartal 2026 und die Serienproduktion für 2027 angestrebt.

Die Batteriezellenfabrik von Gotion InoBat Batteries soll über eine anfängliche Jahreskapazität von 20 Gigawattstunden verfügen, die potenziell auf 40 GWh verdoppelt werden kann. Unabhängig von der Fabrik von Gotion InoBat Batteries plant InoBat selbst eine 100-MWh-Pilotfertigung in Voderady und ab 2024 eine 10-GWh-Fabrik.

Der slowakische Premierminister Robert Fico wertet das Vertrauen der Investoren in die Standortwahl als Beweis dafür, dass die Slowakei wieder auf die Landkarte der wirtschaftlich attraktiven Länder zurückkehrt. „Ausländische Investitionen sind ein notwendiger Katalysator für unsere Wirtschaft“, so der Premier. „Sie bringen nicht nur Kapital, sondern auch Beschäftigungsmöglichkeiten und technologische Innovationen. Unsere Regierung garantiert ein stabiles und vorhersehbares politisches und rechtliches Umfeld sowie Professionalität bei der Regierung des Landes.“

„Mit Unterstützung der Regierung der Slowakischen Republik und InoBat strebt Gotion danach, dieses Projekt als fortschrittlichste Batteriefertigungsbasis und CO2-freie Fabrik in Europa und sogar weltweit zu etablieren“, sagt Li Zhen, Vorsitzender von Gotion High-Tech. InoBat-CEO Marian Bocek ergänzt: „GIB ist ein einzigartiges Beispiel für eine starke Partnerschaft zwischen einem schnell wachsenden Start-up-Unternehmen mit herausragender Erfahrung in der Projektentwicklung und Kenntnissen des slowakischen Kontexts und dem Technologieführer, der in der Lage ist, ein umfassendes Spektrum an Technologie und Produktionskapazitäten bereitzustellen.“

