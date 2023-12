Batterieanalyse-Anbieter Aviloo zieht weiteres Investment an

Aviloo hat ein herstellerunabhängiges Diagnoseverfahren für Antriebsbatterien in Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen entwickelt. Mithilfe der Kapitalerhöhung in nicht konkretisierter Höhe wollen die Österreicher neben der Expansion in weitere Länder die Vertriebsstruktur ausbauen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den USA und Asien.

Seit dem Einstieg der Invest AG im Mai 2022, damals gemeinsam mit dem EIC Fund (European Innovation Council), hat Aviloo seinen Vertrieb bereits unter anderem auf Frankreich, Großbritannien, die USA und Australien ausgeweitet. Insgesamt ist das Unternehmen nach eigenen Angaben nun weltweit auf insgesamt 15 Märkten präsent. In Deutschland arbeitet das Startup unter anderem mit GTÜ, ADAC, TÜV Süd und TÜV Nord zusammen.

Aviloo bietet derzeit zwei unterschiedliche Tests an – den „Flash-Test“ und den „Premium-Test“. Bei letztgenanntem Test handelt es sich um eine aufwändigere Prozedur, bei der eine Testfahrt durchgeführt wird, die „Aviloo Box“ kann in dieser Zeit detaillierte Messungen der jeweiligen Fahrzeugbatterie vornehmen. Beim „Flash-Test“ kommt auch die „Aviloo Box“ zum Einsatz, des Test wird aber innerhalb von drei Minuten im Stand durchgeführt. Dafür liest die Box mehrere Parameter aus dem Fahrzeug aus und vergleicht diese mit bereits erfassten Vergleichsdaten ähnlicher Fahrzeuge – aus dem „Premium-Test“. Damit ist der „Flash-Test“ für professionelle Anwender wie Leasing-Unternehmen, Autohändler und Prüfgesellschaften gedacht, die innerhalb kurzer Zeit viele Fahrzeuge testen wollen. Mit der Testfahrt wird das Ergebnis genauer.

„Seit dem ersten Investment durch die Invest AG vor 18 Monaten war unser Fortschritt enorm. Wir haben nicht nur unsere unangefochtene globale Spitzenposition im Bereich der EV-Batteriediagnose behauptet, sondern auch bedeutend ausgebaut. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, weitere Kooperationspartner gewonnen zu haben, darunter auch Auto- und Batteriezellhersteller“, so Marcus Berger, Gesellschafter und CEO der Aviloo GmbH.

„Die Invest AG sieht in jeder Beteiligung nicht nur Zahlen, sondern auch die Möglichkeit, Innovation und Fortschritt zu fördern. Aviloo verkörpert diesen Geist der Veränderung im Bereich der E-Mobilität“, so Christoph Hikes, Vorstand der Invest AG.

Quelle: Infos per E-Mail