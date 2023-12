US-Verbraucherschützer werfen Toyota Irreführung vor

Durch seine Marketingkampagnen „Beyond Zero“, „Electrified Diversified“ und „To Each Their Own Electric“ sowie andere Werbepraktiken versuche Toyota zu suggerieren, dass es sich bei seinen Hybridautos um reine Stromer handelt, kritisieren die Verbraucherschützer.

Public Citizen schreibt wörtlich: „Im Interesse der Verbraucher, eines fairen Wettbewerbs und einer lebenswerten Zukunft, die viele Verbraucher mit ihren Marktentscheidungen zu fördern versuchen, fordern wir die FTC dringend zum Handeln auf. Die Kommission sollte Nachforschungen anstellen und Durchsetzungsmaßnahmen gegen Toyota ergreifen, um dessen irreführendes Marketing zu beenden.“ Und sie solle in ihren aktualisierten Green Guides klare Hinweise geben, dass die Vermarktung von benzinbetriebenen Autos als „EVs“, „electric“ oder „electrified“ irreführend und gemäß Abschnitt 5 des FTC-Gesetzes verboten sei.

