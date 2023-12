Umweltbonus ist Geschichte / Opel Mokka Electric mit neuem Antrieb / Frankreich fördert keine China-Stromer

1 – Umweltbonus ist seit Mitternacht Geschichte

Die Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland ist seit Mitternacht Geschichte. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte am Samstag überraschend mitgeteilt, dass mit Ablauf des 17. Dezember keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden können. Das war gestern! Bereits zugesagte Förderungen sind vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt.

2 – Frankreich erschwert den Verkauf von E-Autos aus China

Die Liste der ab dem 1. Januar förderfähigen Elektroautos in Frankreich ist jetzt öffentlich. Darauf stehen rund 65 Prozent aller in Frankreich verkauften E-Autos. Aber einen Stromer aus China sucht man auf dieser Liste vergeblich. Der Elektro-Bonus in Frankreich bevorzugt eindeutig in Europa hergestellte Modelle. Die Fahrzeugliste umfasst viele Modelle aus dem Stellantis-Konzern, von Renault sowie von deutschen Herstellern.

3 – Bestellstart für Opels überarbeiteten Mokka Electric

Der Opel Mokka Electric kann in Deutschland jetzt auch mit dem neuem Stellantis-Antrieb bestellt werden. Der 115 kW starke Mokka Electric mit dem 54 Kilowattstunden großen Akku ist dann allerdings nur mit der Ausstattung Ultimate erhältlich und steht mit 44.720 Euro in der Liste. Die günstigeren Ausstattungen Elegance ab 40.800 Euro und GS ab 42.080 Euro werden weiterhin nur mit dem 100-kW-Motor und der 50 Kilowattstunden großen Batterie angeboten.

4 – Energie 360° stattet SBB mit Ladesäulen aus

Der Schweizer Energiedienstleister Energie 360 Grad errichtet an den Liegenschaften der Schweizerischen Bundesbahnen Ladestationen. Dies betrifft schweizweit rund 2.000 Parkplätze. Mit dem Zuschlag der SBB übernimmt Energie 360 Grad die Planung, die Lieferung, die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb inklusive Abrechnung und Support der Ladesäulen.

5 – BMW und Tyde bauen Luxusyacht mit E-Motor

BMW und Tyde realisieren gemeinsam eine rein elektrische Luxusyacht. Es ist bereits das zweite Elektroboot, das im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Auto- und dem Bootshersteller entsteht. Das Schiff namens „The Open“ soll die größte „klimafreundliche“ Hydrofoil-Luxusyacht für Privatpersonen werden. Die elektrische Yacht ist knapp 15 Meter lang und nutzt Komponenten von BMW.