„Pole to Pole“-Expedition erreicht den Südpol

Ihr 10-monatiges, 30.000 km langes Abenteuer begann auf dem gefrorenen Eismeer am magnetischen Nordpol von 1823 und führte sie durch die unterschiedlichen Geländeformen und Bedingungen Nord-, Mittel- und Südamerikas, bevor sie vorsichtig den entlegensten Kontinent der Erde durchquerten, um den Südpol zu erreichen.

Das vollelektrische Expeditionsfahrzeug, ein Nissan Ariya mit e-4ORCE-Allradantrieb – werkseitig ohne Änderungen am Antriebsstrang oder an der Batterie – wurde von Arctic Trucks so modifiziert, dass es mit 39-Zoll-Reifen von BF Goodrich ausgestattet werden konnte.

Chris and Julie Ramsey hatten im Jahr 2017 mit der Planung der „Pole to Pole“-Expedition begonnen, nachdem sie die Mongol Rallye in ihrem Nissan Leaf absolviert hatten – das erste Mal, dass ein Elektrofahrzeug für die 10.000 km lange Herausforderung eingesetzt wurde.

