Größtes E-Containerschiff fährt 1.000 km / Tesla drosselt Supercharger-Ausbau

1 – Tesla plant langsameren Ausbau von Supercharger-Netzwerk

Diese Woche ist bekannt geworden, dass Tesla sein für das Supercharger-Netz verantwortliches Team größtenteils oder sogar komplett auflösen will. So wurde Rebecca Tinucci, Senior Director des Supercharger-Geschäfts, bereits entlassen und musste mit dem Großteil ihres Teams oder sogar allen Mitarbeitern gehen. Nun hat sich auch der CEO von Tesla zu Wort gemeldet: Laut Elon Musk ist ein langsamerer Ausbau des Supercharger-Netzwerks geplant.

2 – Lancia startet Serienproduktion des neuen Ypsilon

Lancia hat mit der Serienproduktion des neuen Ypsilon begonnen, der als erstes Modell der Marke auch als vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt kommt. Parallel ist der Bestellstart in Italien erfolgt, wodurch nun auch die Preise bekannt sind. Die rein elektrische Version des neuen Lancia Ypsilon startet in Italien ab 34.900 Euro. Die Auslieferungen sollen Anfang Juni beginnen. Nachdem sich das Unternehmen zwischenzeitlich auf den italienischen Markt konzentriert hatte, will Lancia mit dem neuen Modell wieder in ganz Europa aktiv werden.

3 – Größtes Elektro-Containerschiff der Welt in China unterwegs

In China hat das größte Batterie-elektrische Containerschiff der Welt den regulären Betrieb zwischen Shanghai und Nanjing aufgenommen. Die Route führt über 965 Kilometer den Jangtsekiang entlang – ohne Ladestopp. Das von der weltweit aktiven Reederei Cosco entwickelte Schiff namens Greenwater 01 ist 120 Meter lang und 24 Meter breit. Die Frachtkapazität liegt bei 700 Standard-Containern. Damit erreicht die Greenwater 01 laut Cosco nicht nur Weltrekorde für die Länge, Breite und Tragfähigkeit eines Batterie-elektrischen Schiffes, sondern auch jenen für die Containerkapazität.

4 – Renault Trucks und Meiller enthüllen elektrischen Dreiseitenkipper

Renault Trucks und Aufbauspezialist Meiller bringen einen elektrischen Dreiseitenkipper heraus. Dieser soll sich vor allem für Transportaufgaben im Bau- und Kommunalbereich sowie im Garten- und Landschaftsbau empfehlen. Als Basis dient der E-Tech D Wide von Renault Trucks. Als Dreiseitenkipper ist der elektrische Renault-Lkw mit einer 4 Meter 80 langen und 2 Meter 45 breiten Kippbrücke ausgestattet. Die Partner bezeichnen das Fahrzeug als „neue Kippergeneration“, die durch ein geringeres Eigengewicht und höhere Belastbarkeit durch den Einsatz von hochfestem Stahl punkten soll.

5 – Chery zeigt zwei E-Modelle für den Export

Der chinesische Autobauer Chery hat zwei neue Modelle für den Export vorgestellt: die elektrische Limousine Chery Exeed Exlantix ES und das Plug-in-Hybrid-SUV Omoda 7. Wie unter anderem „Car News China“ berichtet, unterscheiden sich die beiden für den Export bestimmten Modelle von den analogen China-Modellen. Besonders deutlich wird dies beim Exeed Exlantix ES, der in China als Sterra ES verkauft wird. Am auffälligsten unterscheiden sich beide Varianten an der Front.