Renault Trucks und Meiller enthüllen elektrischen Dreiseitenkipper

Als Dreiseitenkipper ist der elektrische Renault-Lkw mit einer 4,8 Meter langen und 2,45 Meter breiten Kippbrücke ausgestattet. Die Partner bezeichnen es als „neue Kippergeneration“, die durch ein geringeres Eigengewicht und höhere Belastbarkeit durch den Einsatz von hochfestem Stahl punkten soll. Die Antriebswerte bieten keine Überraschung – denn sie sind aus dem Datenblatt des E-Tech D Wide 4×2 bekannt: Die zwei Motoren an Bord leisten 260 kW Dauer- und 370 kW Spitzenleistung. Hinzukommen vier Batteriepakete mit einer Bruttokapazität von 376 kWh, was der maximalen Batterie-Konfiguration dieser Baureihe entspricht.

Was den Nebenantrieb für den Kippmechanismus angeht, ist der von Renault und Meiller konzipierte Dreiseitenkipper mit einem mechanischen E-PTO ausgestattet. Auf Anfrage von electrive präzisieren die Franzosen, dass für den Aufbauhersteller somit ein Hohlwellenanschluss zum Anschluss der Hydraulikpumpe zur Verfügung stehe. „Dieser mechanische E-PTO befindet sich auf der Beifahrerseite im Bereich zwischen Batteriepaketen und Hinterachse und ermögliche die Anbindung „bekannter Aufbau-Technologien“.

Die neue Fahrzeugvariante ergänzt nun den Demo-Pool von Renault Trucks und steht Interessenten damit ab sofort zu Tests zur Verfügung. Gefertigt wird der E-Truck im Werk in Blainville-sur-Orne, ehe Meiller anschließend in München den Aufbau beiträgt. „Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit Renault Trucks dieses Projekt umgesetzt zu haben,“ sagt Joachim Bareth, OEM Account Manager bei Meiller. „Um den Klimawandel zu bekämpfen, muss zukünftig jedes Segment dementsprechend angepasst werden. Deswegen freut es uns umso mehr, mit diesem Fahrzeug auch den Baustellenverkehr vollelektrisch abwickeln zu können.“

Laut den Partnern handelt es sich um den ersten vollelektrischen E-Truck, der Meillers Aufbau des Typs Trigenius D212 nutzt. Das „D“ steht dabei für Dreiseitenkipper, die „2“ für die Anzahl der Achsen und die „12“ für die maximale Nennlast. Grundsätzlich stellt Meiler auch Kippbrücken für Vierachser und für eine maximale Nennlast zwischen 2 und 28 Tonnen zur Verfügung. Die Ladungssicherung erfolgt dabei durch serienmäßig eingebettete Zurrösen.

Meiller gibt an, in der Lage zu sein, „auf alle Elektro-Lkw der europäischen Hersteller aufbauen“ zu können – und zwar unabhängig davon, ob diese bereits mit einem für die Hydraulik des Aufbaus notwendigen mechanischen Nebenabtrieb (PTO) oder einem elektrischen Nebenabtrieb (E-PTO) ausgestattet sind. 2022 stattete Meiller beispielsweise zusammen mit Mercedes-Benz Trucks eine gemeinsam entwickelte elektrische Schnittstelle für Auflieger am Beispiel eines eActros 600-Prototypen aus.

Auch Renault Trucks misst der Elektrifizierung der Baubranche wachsende Bedeutung zu. Denn zusätzlich zu dem nun vorgestellten elektrischen Dreiseitenkipper erweitert der Hersteller seinen Demo-Pool um einen elektrischen Absetz- und einen elektrischen Abrollkipper. Ersterer basiert ebenfalls auf einem Renault Trucks E-Tech D Wide 4×2, erweitert um einen Meiller-Aufbau des Typs Tectris AK12-MT. Der Abrollkipper baut auf einem E-Tech D Wide 6×2 auf und trägt den Meiller-Aufbau Tectrum RS21.70.

„Durch die Zusammenarbeit mit Meiller können wir ab jetzt unseren Kundinnen und Kunden die Vielfalt von vollelektrischen Bau-, Entsorgungs- und Kommunalfahrzeugen näherbringen“, bekräftigt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Unser Ziel ist es, innerhalb jedes Segments Elektrofahrzeuge anbieten zu können. Gemeinsam mit Meiller sind wir diesem Ziel einen erheblichen Schritt nähergekommen.“ Renault Trucks verfolgt eine ambitionierten eMobility-Roadmap: Der Hersteller will bis 2030 alle Neufahrzeuge elektrisch oder anderweitig CO2-neutral betreiben. Über den Weg dorthin haben wir uns jüngst mit Tassilo von Domarus, Manager E-Mobility bei Renault Trucks, unterhalten.

Renault Trucks firmiert zusammen mit seiner Konzernschwester Volvo Trucks unter der Muttergesellschaft Volvo Group. In Deutschland ist Renault Trucks seit über 45 Jahren aktiv. Ihren Sitz hat die deutsche Marktgesellschaft in Ismaning bei München. Deutschlandweit verfügt sie als Teil der Volvo Group über ein Vertriebs- und Servicenetz von 20 eigenen und mehr als 130 Partnerbetrieben. Seit 2021 hat Renault Trucks mit den Baureihen D und D Wide elektrische Light- und Medium-Trucks auf dem Markt. Im Transporter-Segment ergänzen der E-Tech Trafic und der E-Tech Master das Sortiment – beide gerade in neuester Generation herausgekommen. Im November 2023 lief zudem die Serienfertigung der beiden elektrischen Schwerlaster E-Tech T und E-Tech C an.

meiller.com, pressebox.de, renault-trucks.de