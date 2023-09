Renault E-Tech Trafic steht in den Startlöchern

Renault Trucks kündigt den baldigen Marktstart des Elektro-Trafic an. Die rein elektrische Version des Transporter-Modells Renault Trafic wird ab Oktober/November 2023 in acht europäischen Märkten erhältlich sein.

Konkret handelt es sich dabei um den Heimatmarkt Frankreich sowie die Länder Großbritannien, Irland, Belgien, die Niederlande, Schweiz, Italien und Deutschland. Ob das leichte E-Nutzfahrzeug in allen Märkten zeitgleich in den Verkauf geht, spezifiziert Renault Trucks nicht. Auch zu den Preisen äußern sich die Franzosen bislang nicht.

Vorgestellt hatte der Hersteller den Trafic mit E-Antrieb vor rund einem Jahr. Der Trafic E-Tech basiert auf der dritten Generation des Trafic, die bereits seit 2014 auf dem Markt ist. Das elektrisch betriebene Modell wird in zwei Längen mit 5,08 (L1) oder 5,48 Metern (L2) sowie in den beiden Höhen 1,97 (H1) oder 2,5 Meter (H2) erhältlich sein.

Laut der neusten Mitteilung wird es den Stromer in drei Kastenwagen-Versionen (L1H1, L2H1, L2H2) und zwei Kastenwagen-Versionen mit Doppelkabine (L1H1 und L2H1) geben. Wie üblich bei seinen leichten Nutzfahrzeugen betont Renault die modulare Varianten- und Ausstattungsvielfalt. So wird der E-Trafic auch als Plattformfahrgestell auf den Markt kommen. Das Stauvolumen betrage je nach Ausführung 5,8 bis 8,9 Kubikmeter, die maximale Ladelänge liege bei zu 4,15 Meter in der Langversion L2 dank einer in der Stirnwand eingelassenen Durchladeklappe.

















Der Antrieb des elektrischen Trafic kombiniert einen 90-kW-Motor und einen 52-kWh-Akku. Damit soll der Renault auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 297 Kilometer kommen. Die Ladeleistung liegt bei 7 kW AC (einphasig) oder 22 kW AC. An der Schnellladesäule soll der Akku von 15 auf 80 Prozent in 60 Minuten geladen werden können.

Als weitere Angaben nennt der französische Hersteller eine Zuladung von bis zu 1,1 Tonnen und eine Anhängelast bis 920 Kilogramm. Das Stauvolumen betrage je nach Ausführung 5,8 bis 8,9 Kubikmeter, die maximale Ladelänge liege bei bis zu 4,15 Meter in der Langversion L2 dank einer in der Stirnwand eingelassenen Durchladeklappe.

renault-trucks.de