Renault Trucks startet Forschungsprojekt DOLPHIN

Ziel des Projekts DOLPHIN (Development Original Truck Lab for PHysical Integration) ist es, die Entwicklung von E-Lkw vorantreiben. Mithilfe eines Demonstrationsfahrzeugs auf Basis eines vollelektrischen Lkw sollen technologische Innovationen in drei Forschungsbereichen getestet und bewertet werden. Dabei geht es um die Energie- und Umweltoptimierung, wobei sich die Forschung auf die Aerodynamik des E-Lkw und allgemein auf die Energieeffizienz der gesamten Montage konzentriert. Ein weiterer Aspekt ist die Integration spezieller Geräte zur Verbesserung der Erkennung gefährdeter Verkehrsteilnehmer. Außerdem sollen die Ergonomie und der Komfort an Bord mit einem komplett neu gestalteten Armaturenbrett und einer neuen Innenausstattung verbessert werden.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts neue mobile Anwendungen getestet, mit deren Hilfe die Verwaltung der Aufbauten optimiert werden soll. Die Fertigung des Demonstrationsfahrzeugs soll im Frühjahr 2024 beginnen.

Das Projekt DOLPHIN bringt ein Konsortium aus industriellen und akademischen Forschungspartnern aus der Region Auvergne-Rhône-Alpes zusammen. Dazu gehören – neben Renault Trucks – der Kühlauflieger-Hersteller Lamberet, SafetyTech, ein Spezialist für Fahrkomfort und Sicherheitslösungen für Reisebusse, Wohnmobile und Lkw aus Gauzy, sowie verschiedene Labore des Nationalen Instituts für angewandte Wissenschaften (INSA) und der Universität Clermont Auvergne.

Das Projekt DOLPHIN wurde zum Sieger der Projektausschreibung „CORAM 2022“ gekürt und vom Comité d’Orientation pour la Recherche Automobile et Mobilité unterstützt. Finanziert wird das Projekt von der französischen Regierung über France 2030 und die Europäische Union – Next Generation EU im Rahmen des Plans France Relance.

