Quantron: Andreas Haller tritt in CEO-Fußstapfen von Michael Perschke

Michael Perschke, der gemeinsam mit den beiden Unternehmensgründern Andreas Haller und Herbert Robel, die Quantron AG in den vergangenen zweieinhalb Jahren weiter aufgebaut hat, legte sein Vorstandsmandat zum 31. Dezember 2023 nieder. Das gibt das Unternehmen in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung bekannt. Neuer CEO ist seit Jahresanfang Andreas Haller, der amtierende Gründer und Vorstandsvorsitzende der Quantron AG. Er werde die Führungsaufgabe „mit besonderem Fokus auf den erfolgreichen Abschluss der B-Runde mit sofortiger Wirkung übernehmen“, wie es heißt.

Michael Perschke wird der Mitteilung zufolge Geschäftsführers bei Roqit – einem IT- und Mobility-as-a-Service-Unternehmen und Joint Venture zwischen Quantron und Goldstone Technologies aus Indien – und dort den Aufbau einer digitalen Plattform für nachhaltigen Transport mit Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie mitgestalten. Diese Plattform hatte Quantron schon häufiger als künftiges Rückgrat seines Pay-per-Use-Geschäftsmodells bezeichnet. „Im sich dynamisch entwickelnden Markt der Null-Emissions- Nutzfahrzeuge wird der Aufbau einer digitalen Lösung zu einer der wichtigsten Aufgaben, um die sich Michael Perschke fokussiert kümmern wird“, so Quantron in der aktuellen Pressenotiz.

Unter Perschke als CEO sei der erfolgreiche Abschluss der A-Runde, die Internationalisierung und der Aufbau der Quantron AG zu einem OEM mit internationalen Produktionsstandorten gelungen. Andreas Haller dankt ihm „als meinem Partner für die vergangenen 2 1/2 Jahre und vor allem die internationale Positionierung“. Und: „Ich freue mich, wieder aktiver in der Geschäftsführung zu wirken und Quantron als Tech Champion in einem sich rasant entwickelnden Markt für emissionsfreie Transportlösungen zu etablieren. Das Jahr 2024 wollen wir unter dem Motto ‚Time to Deliver‘ einläuten, denn wir werden insbesondere unseren 44 t Brennstoffzellen LKW QHM FCEV in Kundenhände und auf die Straße bringen.“

Perschke kommt in der Mitteilung auch selbst zu Wort: „Die letzten drei Jahre seit meinem Eintritt als Investor und später CEO bei der Quantron AG waren äußerst dynamisch und wir haben viele Meilensteine gemeinsam erreicht. Die Aufgabe mit ROQIT einen globalen Player im Bereich Mobility-as-a-Service (MaaS) aufzubauen, reizt mich unternehmerisch sehr und ich freue mich dies mit Partnern und Investoren wie der Quantron AG und Goldstone Technologies umzusetzen.“

Quelle: Infos per E-Mail