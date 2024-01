Smatrics EnBW peilt 2024 den Aufbau von 200 HPC in Österreich an

Die Ausbau-Hotspots werden sich laut Smatrics EnBW entlang der West- und Südautobahn befinden. Die ersten großen, teils überdachten Schnellladeparks sollen 2024 in Betrieb gehen: In Innermanzing (Niederösterreich) sowie Regau und Vorchdorf (Oberösterreich) werden Ladeparks mit je 16 Schnellladepunkten errichtet. In Spielberg (Steiermark) kommt ein weiterer Schnellladepark mit zwölf Ladepunkten hinzu.

„E-Mobilität ist längst alltagstauglich“, sagt Joint-Venture-CEO Thomas. „Für den weiteren Ausbau braucht es nicht nur Schnellladeinfrastruktur entlang von Autobahnen, sondern auch im Handel und in Städten. Daher dehnen wir unsere Angebote auf weitere Regionen und zusätzliche Bereiche aus.“ Der Vorteil, Einkaufen und Laden zu verbinden, liege auf der Hand: Autofahre laden bequem nebenher, während sie einkaufen.

Daher setzt Smatrics EnBW seine Zusammenarbeit mit Retailern fort. Im Rahmen der Kooperation mit der REWE Group in Österreich werden bis 2025 zu den bereits bestehenden 70 Lade-Standorten bei Billa, Billa Plus und Penny bis zu 120 weitere hinzukommen. Auch mit anderen Retailpartnern, unter anderem Bauhaus Österreich und Metro, will Smatrics EnBW sein Ladnetz im nächsten Jahr sein Ladenetz stark erweitern.

Neben Lademöglichkeiten für Pkw sollen an Orten mit „ausreichend Platz“ ab 2024 auch Ladeplätze für Lkw entstehen. Grundsätzlich werden neue Lade-Standorte abseits von Ballungszentren vom Bundesministeriums für Klimaschutz über das Programm „Förderung von Ladeinfrastruktur in derzeit unterversorgten Gebieten“ (LADIN) unterstützt.

Der Strommix an den Ladesäulen soll unterdessen auch in der nächsten Ausbaustufe unverändert bleiben: Smatrics EnBW setzt bekanntlich auf Ökostrom von Verbund.

