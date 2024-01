BT Group rüstet erste Verteilerkästen zu Ladestationen um

Die erste entsprechende Installation führt die BT-Tochter Etc im schottischen East Lothian durch, weitere Pilotprojekte im gesamten Vereinigten Königreich sollen in den kommenden Monaten starten. Im vergangenen Juli hatte die BT Group erstmals angekündigt, solche Pilotprojekte zum Upcycling der Verteilerkästen zu erwägen – jetzt geht es an die Umsetzung der ersten Standorte.

Mit den Pilotprojekten soll das Potenzial der Aufrüstung von bis zu 60.000 Verteilerkästen untersucht werden, „um zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Regierung und zur Dekarbonisierung des Verkehrssystems im Vereinigten Königreich beizutragen“, wie es in der Mitteilung heißt. Konkret soll geprüft werden, „wie diese Lösung skaliert werden könnte, um dem Mangel an Ladegeräten auf britischen Straßen entgegenzuwirken“.

Technisch umgesetzt wird die Nachrüstung der Ladestation in den Verteilerkasten mit einem neu entwickelten Gerät, dass die gemeinsame Nutzung des Ladepunktes neben dem bestehenden Breitbanddienst ermöglicht, ohne dass ein neuer Stromanschluss geschaffen werden muss. Für die Nachrüstung kommen entweder Verteilerkästen in Frage, die ohnehin stillgelegt werden sollten oder die für Breitband-Dienste mit Kupferkabeln genutzt werden – diese sollen bald durch Glasfaser-Technik ersetzt werden.

Bei den Pilotprojekten geht es aber nicht nur um Tests der Technik selbst und wie die Ladepunkte von den Kunden angenommen und genutzt werden. Es werden auch Punkte bei der Planung (Standortsuche, Einbindung des Gemeinderats, Genehmigungen und physische Zugänglichkeit), kommerzielle Fragen (öffentliche Finanzierungsoptionen, private Investitionen, Partnerschaften und weitere Finanzmodelle) sowie die operative Arbeit von Etc als eigenständiges Unternehmen der BT Group sowie potenzielle Partnerschaften beleuchtet.

„Unsere neue Ladelösung ist ein großer Schritt, um das Laden von Elektrofahrzeugen direkt am Straßenrand zu ermöglichen und herauszufinden, wie wir die wichtigsten Hindernisse beseitigen können, mit denen Kunden derzeit konfrontiert sind“, sagt Tom Guy, Managing Director von Etc. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Kommunalverwaltungen in Schottland und im gesamten Vereinigten Königreich befinden wir uns in einer entscheidenden Phase unseres Weges zur Bewältigung eines sehr realen Kundenproblems, das im Mittelpunkt unseres umfassenderen Ziels steht.“

bt.com