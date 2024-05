Hubject schließt Roaming-Partnerschaft mit Shahin

Mit diesem Roaming-Ansatz soll die „dringend benötigte Verbesserung der Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit der EV-Ladeinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC)“ erreicht werden, wie Hubject schreibt.

Wie viele Elektroautos in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits unterwegs sind, wird in der Mitteilung nicht erwähnt – sondern nur die Prognose, dass die durchschnittliche Wachstumsrage bei 30 Prozent pro Jahr liegen soll. „Experten gehen davon aus, dass bis 2035 mehr als 70.000 öffentliche Ladepunkte benötigt werden, um diese wachsende Flotte zu versorgen. Die derzeitige Ladeinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist jedoch fragmentiert, so dass die Fahrer gezwungen sind, sich auf mehreren Plattformen zu bewegen und mehrere Konten zu unterhalten, um Zugang zu den wichtigsten Ladediensten zu erhalten“, so Hubject. Ein Zustand, der mit der Interoperabilitäts-Plattform von Hubject geändert werden soll.

„Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft mit Shahin einzugehen und das Unternehmen im Hubject-Ladenetz willkommen zu heißen. Die Einbindung in unser Netzwerk verbessert nicht nur das Ladeerlebnis für die E-Fahrer in der Region, sondern macht auch die Ladepunkte von Shahin für mehr Fahrer sichtbar und hilft ihnen, ihr Geschäft auszubauen“, sagt Hubject-CEO Christian Hahn. „Das ist ein Gewinn für Shahin und seine Kunden.“

Dass ausgerechnet ein deutsches Unternehmen beim Aufbau der Roaming-Plattfrom helfen soll, liegt nicht nur an der weltweit bekannten Position von Hubject. Shahin hat seit über einem Jahr einen deutschen CTO: Philip Heumann hat in seiner Karriere bereits bei Porsche, BMW und Volkswagen gearbeitet. „Die strategische Partnerschaft mit Hubject ist für Shahin und die VAE von großem Nutzen. Sie wird uns helfen, unser Geschäft zu erweitern, indem wir unsere Dienstleistungen mehr Kunden zugänglich machen“, so Heumann. „Sie wird aber auch eine wichtige Rolle beim Ausbau und der Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge spielen, um dem zu erwartenden raschen Anstieg der Zahl der E-Fahrzeuge gerecht zu werden.“

