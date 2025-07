Mercedes und PowerX eröffnen ersten eigenen Schnellladestandort in Japan

Der erste Standort wurde mit dem „PowerX Hypercharger“-System ausgestattet. Statt der eigenen kommen erstmals eigens entwickelte Mercedes-Benz-Ladestationen mit großem Touchscreen zum Einsatz. Das System besteht aus zwei CHAdeMO-Ladesäulen, die jeweils über einen Ladepunkt mit einer Leistung von bis zu 120 kW verfügen. Im Boost-Modus sollen für zehn Minuten auch bis zu 150 kW möglich sein. Hinzu kommt ein Batteriespeicher. Der Energieinhalt wird zwar nicht genannt, doch laut Webseite bietet PowerX für dieses Schnellladesystem einen Batteriespeicher mit 358 kWh an.

Die Schnellladesäulen stehen aber nicht exklusiv nur Mercedes-Kunden zur Verfügung. Wie PowerX mitteilt, sind diese öffentlich zugänglich. Während Kunden des deutschen Autobauers den Mercedes-eigenen Ladedienst nutzen können, müssen Besitzer von Elektrofahrzeugen anderer Marken den Ladevorgang über die PowerX-App starten. Wichtig jedoch zu wissen: Die Ladezeit ist auf 30 Minuten begrenzt.

Mit lediglich zwei Ladepunkten zählt der Standort in Chiba zu den kleineren Hubs. Bereits im August wollen Mercedes-Benz High Power Charging Japan G.K. (MBHPCJ), eine Tochtergesellschaft von Mercedes-Benz, und PowerX in der Stadt Kashiwa – ebenfalls in der Präfektur Chiba – einen größeren Schnelllade-Hub mit vier Ladepunkten in Betrieb nehmen. Ein weiterer Standort mit ebenfalls vier HPC-Ladepunkten soll im September in Setagaya in der Präfektur Tokio folgen. Wie im Oktober 2024 angekündigt, streben Mercedes-Benz und PowerX innerhalb von zwei Jahren den Aufbau von insgesamt 100 HPC-Ladepunkten an 25 Standorten an.

power-x.jp