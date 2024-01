Vuong wird Vinfast-CEO / Neue E-Auto-Fabrik in Indien

Eine zwischen Vinfast und der Regierung des südindischen Bundesstaates Tamil Nadu unterzeichnete Absichtserklärung sieht den Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in der indischen Stadt Thoothukudi vor. Die jährliche Kapazität soll sich Vinfast zufolge auf bis zu 150.000 Einheiten belaufen und der Bau der Fabrik noch 2024 beginnen.

VinFast gibt zudem an, zusammen mit der Landesregierung auf eine Gesamtinvestition von bis zu 2 Milliarden US-Dollar „hinzuwirken“ – inklusive einer Tranche von 500 Millionen US-Dollar für die erste Phase des Projekts, die sich über fünf Jahre erstrecken soll. Die Errichtung von VinFasts Elektrofahrzeugwerk in Tamil Nadu soll voraussichtlich 3.000 bis 3.500 Arbeitsplätze schaffen.

Neben dem Bau der Produktionsanlagen hat VinFast nach eigenen Angaben auch vor, ein landesweites Händlernetz zu eröffnen. Auf diese Weise will der Hersteller eine starke Markenpräsenz aufgebauen und eine „rasche Verbindung“ zu den Kunden im ganzen Land herstellen. Laut Tran Mai Hoa, stellvertretende Geschäftsführerin für Vertrieb und Marketing bei VinFast Global, bringt die Investition in Tamil Nadu nicht nur beiden Parteien erhebliche wirtschaftliche Vorteile, „sondern wird auch dazu beitragen, den Übergang zu grüner Energie in Indien und der Region zu beschleunigen“.

Unterdessen hat Vinfast personell umgestellt – und seinen Gründer und größten Geldgeber Pham Nhat Vuong zum neuen CEO ernannt. Er löst in dieser Funktion die seit 2021 auf dieser Position wirkende Le Thi Thu Thuy ab und wird nun die weltweiten Geschäfte von VinFast direkt beaufsichtigen, einschließlich Produktion, Vertrieb und Marketing. Vuong ist auch Gründer der Muttergesellschaft Vingroup. Dabei handelt es sich um Vietnams größtes Unternehmenskonglomerat.

Vinfast wurde 2017 gegründet und stellte zunächst Verbrennerautos her, begann aber bereits 2021 mit dem Bau von Elektrofahrzeugen. Als Grund für den Positionswechsel wird in einer begleitenden Mitteilung darauf verwiesen, dass nach dem Eintritt auf den nordamerikanischen Markt der Zeitpunkt gekommen sei, die Führung des Unternehmens weiterzuentwickeln. Vinfast hatte Mitte August 2023 über einen SPAC-Deal an der US-Börse debütiert. Zum Börsenstart noch mit 85 Milliarden Dollar bewertet, bringt es Vinfast laut „Manager Magazin“ jetzt auf gerade noch 16,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

