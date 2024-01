VinFast preist kleinen E-SUV VF 3 für internationale Märkte an

VinFast gibt an, im Laufe dieses Jahres Bestellungen für den VF 3 annehmen und dann länderspezifische Details veröffentlichen zu wollen. Bei dem Viersitzer handelt es sich um einen „dynamischen Mini-E-SUV mit Charakter und Persönlichkeit“ für die urbane Mobilität, wie es der vietnamesische Hersteller ausdrückt. Der 3,11 Meter lange, zweitürige Elektro-Kleinwagen in SUV-Optik ist das bisher kleinste Fahrzeug im VinFast-Sortiment. Es soll nur 200 Kilometer Reichweite haben, was für eine kleine Batterie und für die Positionierung spricht, vor allem im städtischen Umfeld punkten zu wollen. Als Auto für „Jedermann“ soll das Modell auch verhältnismäßig günstig ausfallen. Details sollen folgen.

Das Design des VF-3 fällt betont eckig aus. Als weitere Merkmale des Zweitürers nennt VinFast eine große Bodenfreiheit, 16-Zoll-Räder und einen minimalistisch gestalteten Innenraum. Im Cockpit findet sich ein Infotainment-System mit 10-Zoll-Bildschirm, das mit Android Auto und Apple Carplay aufwartet. Das Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen soll sich auf 550 Liter belaufen.

Tran Mai Hoa, stellvertretende Geschäftsführerin für Vertrieb und Marketing bei VinFast Global, äußert: „Mit der weltweiten Markteinführung des VF 3 freuen wir uns, ein neues Elektroauto in unser Angebot aufnehmen zu können. Noch wichtiger ist, dass wir einen neuen Begleiter für eine Generation junger Autofahrer anbieten, die neben der Persönlichkeit auch Wert auf Funktionalität legen. Der VF 3 soll die Vorstellung von urbaner Mobilität, die nicht nur nachhaltig, sondern auch für jedermann zugänglich ist, auflockern.“

Mit dem VF Wild hat VinFast auf der CES zudem sein Konzept eines elektrischen Pickup-Trucks präsentiert. Mit 5.324 Millimetern Länge und 1.997 Millimeter Breite will der Hersteller mit der Studie in das Segment der mittelgroßen Pickups vorstoßen.

