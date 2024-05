E-Transporter Maxus eDeliver 5 / NextLevel Ladepark von EnBW / Opel E-Manta

1 – Opel hält an Plänen für elektrischen Manta fest

Opel-Chef Florian Huettl hat Gerüchte dementiert, wonach der Manta doch nicht wieder als Elektroauto wieder auferstehen soll. Vielmehr hält der Autobauer daran fest, eine elektrische Version des Kultautos herausbringen zu wollen, wie bereits 2021 angekündigt und auf unseren Bildern als Konzeptstudie zu sehen. „Das Manta-Projekt macht Fortschritte“, sagte der Opel-Chef gegenüber der Automobilwoche. „Wir arbeiten an dem Projekt und halten daran fest, weil wir überzeugt sind, dass das, was einmal sehr gut funktioniert hat, für die Menschen auch in Zukunft relevant ist: nämlich ein emotionales Auto mit einer Historie, die berührt.“

2 – EnBW eröffnet ersten „NextLevel Ladepark“ nahe Chemnitz

Nachdem EnBW im September 2023 bei der IAA Mobility seine Vision des „NextLevel Ladeparks“ präsentiert hatte, hat das Energieunternehmen jetzt in Lichtenau bei Chemnitz den ersten Ladepark nach diesem neuen Konzept in Betrieb genommen. Dabei hat EnBW stärker noch als bei früheren Ladepark-Standorten auf Nachhaltigkeit geachtet. Ein Beispiel dafür: Das Dach, welches einen Teil der Ladepunkte überspannt, basiert nicht mehr auf einer Stahl-Konstruktion, sondern aus Holz-Elementen. Alleine das soll 57 Prozent CO2-Äquivalente im Vergleich zu Stahl einsparen.

3 – E-Transporter eDeliver 5 von Maxus kommt nach Deutschland

Die chinesische Marke Maxus erweitert ihr Angebot an Elektro-Transportern um ein viertes Modell. Das neue Modell heißt eDeliver 5 und wurde kürzlich in Großbritannien vorgestellt. Laut Importeur Maxomotive wird er künftig auch in Deutschland erhältlich sein. Den eDeliver 5 positioniert Maxus zwischen dem Klein-Transporter eDeliver 3 und dem erst kürzlich in Deutschland eingeführten mittelgroßen Transporter eDeliver 7. Daneben gibt es noch den größeren eDeliver 9. Vom Segment her ist der Neuling etwa mit dem Volkswagen ID.Buzz Cargo vergleichbar, der mit einem zulässigen Gesamtgewicht von drei Tonnen ebenfalls zwischen Klein-Transportern und mittelgroßen Lieferwagen angesiedelt ist.

4 – Stellantis baut Produktion für Brennstoffzellen-Fahrzeuge aus

Der Autokonzern Stellantis will seine Produktionskapazitäten für Brennstoffzellen-Fahrzeuge deutlich ausbauen. Bis zum Jahr 2030 soll eine Jahresproduktion von 100.000 solcher Fahrzeuge erreicht werden – vor allem für leichte Nutzfahrzeuge. Das ist ein durchaus ambitionierter Plan, denn seit dem Bestellstart für mittelgroßen Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzelle Ende 2022 konnte der Konzern gerade einmal 350 Exemplare verkaufen. Damit die Stellantis-Produktionsanlagen für die angekündigten 100.000 Einheiten pro Jahr auch nur annähernd ausgelastet werden, muss sich die Nachfrage also sehr zügig entwickeln.

5 – Polestar 5 lädt in zehn Minuten auf 80 Prozent

Polestar und StoreDot haben die Extreme Fast Charging Technologie (XFC) des israelischen Batterieentwicklers zum ersten Mal erfolgreich demonstriert: Ein Prototyp des Polestar 5 wurde in nur zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen. Diese Ladezeit hatte StoreDot bereits im Mai 2022 in einem Video demonstriert – damals aber noch mit einer einzelnen Zelle unter Labor-Bedingungen. Der nun verkündete Ladevorgang ist daher laut den beiden Partnern „ die weltweit erste Demonstration einer extrem schnellen Aufladung mit siliziumdominierten Zellen in einem fahrtüchtigen Fahrzeug“. Bei dem Polestar 5 handelt es sich um einen fahrtüchtigen Prototypen – von Polestar selbst als „Verification Prototype #1“ bezeichnet.