Maxus macht Quartett voll: E-Transporter eDeliver 5 kommt nach Deutschland

Den eDeliver 5 positioniert Maxus zwischen dem Klein-Transporter eDeliver 3 und dem erst kürzlich in Deutschland eingeführten mittelgroßen Transporter eDeliver 7. Daneben gibt es noch den größeren eDeliver 9. Vom Segment her ist der Neuling etwa mit dem Volkswagen ID.Buzz Cargo vergleichbar, der mit einem zulässigen Gesamtgewicht von drei Tonnen ebenfalls zwischen Klein-Transportern und mittelgroßen Lieferwagen angesiedelt ist.

In Großbritannien soll der eDeliver 5 ab August für Preise ab 34.000 Pfund netto ausgeliefert werden, das sind umgerechnet fast glatt 40.000 Euro netto. Dafür erhalten Kunden einen recht standardisierten Lieferwagen, der nur in der Höhe 1.960 oder 2.180 mm – variabel ist. In beiden Fällen ist das Fahrzeug 4.800 mm lang und 1.874 mm breit. Das Ladevolumen beträgt 6,6 bis 7,6 Kubikmeter. Die Nutzlast beziffert Maxus auf bis zu 1,2 Tonnen.

Beim Antrieb setzt der Hersteller ebenfalls auf ein Einheitsangebot: Der eDeliver bezieht seine Energie aus einer 64-kWh-Batterie und speist damit einen 120-kW-Elektromotor. Die WLTP-Reichweite soll 208 Meilen, umgerechnet also 335 Kilometer, umfassen. Zum Vergleich: Der eDeliver 3 hat eine 50-kWh-Batterie an Bord, der eDeliver 7 wahlweise 77 oder 88,6 kWh. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass der 5er gegenüber dem 3er vorne drei statt zwei Sitze anbietet.

Die Liste der Standardausstattungen umfasst unter anderem beidseitig Schiebetüren und mehrere Fahrassistenten (Adaptiver Geschwindigkeitsregler, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsbegrenzungssystem) sowie eine 360-Grad-Kamera, Einparksensoren hinten und einen 12,3-Zoll-Bildschirm für Apple Carplay und Android Auto. Optional sind u.a. Navigation, Sprachsteuerung und Telematik.

Die genannte Beschreibung bezieht sich auf den britischen Markt, wobei sich das Modell für die Einführung in Deutschland nicht groß unterscheiden dürfte. Der Importeur – die Maxomotive Deutschland GmbH – äußert in einer Mitteilung, die sich mit der Expansion des Händlernetzes in der Bundesrepublik befasst, dass sich „zu den bestehenden Transportern eDELIVER 3 und eDELIVER 9, die im weiteren Jahresverlauf überarbeitet werden, der kürzlich vorgestellte mittelgroße Kastenwagen eDELIVER 7 und der kompaktere eDELIVER 5 gesellen“. Damit bekräftigt die Firma, dass der 5er nach Deutschland kommt, aber noch nicht wann.

Davon unabhängig kündigt der zum Astara-Konzern gehörende Importeur an, das Händlernetz hierzulande von aktuell 73 Partnerbetrieben mit insgesamt 131 Standorten auf 185 Standorte ausweiten zu wollen. Dabei stehen vor allem Großstädten und Ballungsgebiete im Fokus – genannt werden u.a. Kaiserslautern, Köln/Bonn, München oder das Ruhrgebiet.

„In den nächsten drei Jahren wollen wir mit MAXUS und einem starken Händlernetz kräftig wachsen“, so Gerald Lautenschläger, Geschäftsführer der Maxomotive Deutschland GmbH. „Strategisch planen wir mit einem Marktanteil von vier Prozent im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. Lieferfähigkeit, zusätzliche Dieselfahrzeuge und das erweiterte Produktportfolio bilden das Fundament für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne.“

vanreviewer.co.uk, fleetnews.co.uk, parkers.co.uk, maxusmotors-presse.de