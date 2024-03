Deutschland: Maxus ergänzt E-Transporter-Familie um den eDeliver 7

Maxus rückt den eDeliver 7 diese Woche auf der „Flotte!“ in Düsseldorf ins Rampenlicht. Das deutsche Publikum lernt dort den mittelgroßen Lieferwagen mit 150 kW und 330 Nm Leistung sowie wahlweise 77 oder 88 kWh großer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie kennen. Als Reichweite für die größere Batterie gibt Maxus bis zu 370 Kilometern nach WLTP an. Für die kleinere Batterie liegen noch keine Reichweiten-Informationen vor. Den E-Motor kennen wir bereits aus dem eDeliver 9, wobei der größere Transporter mit 72- oder 89-kWh-Batterie vorfährt. Im kleineren eDeliver 3 liegen 90 kW Leistung vor – bei einer Batteriekapazität von 52 kWh.

Im neuen eDeliver 7 erfolgt der AC-Ladevorgang dreiphasig mit 11 kW, womit das Volladen der Batterie (5 – 100 % SoC) acht bis neun Stunden dauern soll. Die DC-Ladeleistung nennt Maxus nicht direkt, erwähnt aber eine Ladezeit von 43 Minuten von 20 auf 80 Prozent Batterieladestand. Und: Über die e-PTO-Funktion (Power-Take-Off) des Transporters lassen sich auch externe Verbraucher mit Strom versorgen.

Ebenfalls wichtig für den gewerblichen Einsatz: Kunden können beim eDeliver 7 aus zwei Längen wählen. Während die knapp fünf Meter lange L1-Variante ein Ladevolumen von 5,9 Kubikmetern bietet, sind es in der 5,36 Meter langen L2-Version 6,7 Kubikmeter. Bei dann fast 3,37 Metern Radstand entstehe eine 2,91 Meter lange Ladefläche, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Und: Die Nutzlast beträgt laut Maxus in Abhängigkeit von Größe und Batteriekapazität bis zu 1.125 Kilogramm, die maximale Anhängelast 1.500 Kilogramm.

Bild: Maxus Bild: Maxus Bild: Maxus

Der Zugriff auf den Laderaum erfolgt über die im 180-Grad-Winkel öffnenden Flügeltüren am Heck oder eine Schiebetür auf der Beifahrerseite. Als Option wird eine weitere Schiebetür auf der linken Seite angeboten. Der Aufpreis beträgt in diesem Fall 800 Euro netto. Ab Werk separiert eine Trennwand mit integriertem Fenster den Laderaum von der dreisitzigen Einzelkabine.

Zum Serienumfang gehören bei der Ausstattung zudem u.a. ein beheizbares Multifunktionslenkrad, Licht- und Regensensor, Klimaanlage, eine beheizbare Frontscheibe, Einparkhilfen vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer und -Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer sowie eine elektrische Feststellbremse. Als zentrales Bedienelement fungiert ein 12,3-Zoll-Touchscreen, der das Digitalradio DAB steuert, ebenso die Apps des per Apple CarPlay und Android Auto eingebundenen Smartphones.

Ferner bietet der eDeliver 7 drei Fahrmodi, die das Ansprechverhalten des Fahrzeugs individuell anpassen: Während „Eco“ auf höchste Kraftstoffeffizienz ausgelegt ist, sorgt „Power“ gegenüber dem „Normal“-Modus für maximale Leistung. Bei den Fahrassistenten gibt es neben den üblichen Systemen u. a. eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop&Go-Funktion, einen Querverkehrswarner sowie eine Türöffnungswarnung, die sogenannte „Dooring“-Unfälle durch plötzlich öffnende Türen verhindern soll.

Für Einheiten des eDeliver 7, die über Importeur Maxomotive Deutschland erworbenen werden, gelten eine fünfjährige Fahrzeuggarantie bis 100.000 Kilometer Laufleistung und eine achtjährige Batteriegarantie bis 250.000 Kilometer.

maxusmotors-presse.de