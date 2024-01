ChargePoint entlässt jeden achten Mitarbeiter

ChargePoint geht davon aus, dass die Maßnahme zu jährlichen Betriebskosteneinsparungen von etwa 33 Millionen US-Dollar führen wird. Weitere Bestandteile seines strategischen Plans will der erst kürzlich zum President und Chief Executive Officer aufgestiegene Manager Rick Wilmer im März dieses Jahres bekanntgeben.

„Als Teil einer umfassenden Unternehmensbewertung in meiner neuen Position als CEO haben wir heute die schwierige Entscheidung getroffen, unsere globale Belegschaft umzustrukturieren“, wird Rick Wilmer in einer Unternehmensmitteilung zitiert. „Nach einer gründlichen Überprüfung unserer Geschäftsstrategie und unserer Produkt-Roadmap konzentrieren wir uns verstärkt auf die Umsetzung, operative Exzellenz und verbesserte Effizienz, während wir unsere branchenführenden Innovationen fortsetzen.“

Wilmer wurde mit Wirkung zum 16. November 2023 zum neuen CEO des US-Unternehmens ernannt. Er ersetzte Pasquale Romano, der seit 2011 ChargePoint-CEO war. Neu besetzt wurde zeitgleich auch die Position des Finanzvorstands. Rex Jackson verließ das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, auf ihn folgte interimsweise Mansi Khetani, der Senior Vice President of Financial Planning and Analysis bei ChargePoint. Hintergründe für die beiden Personalentscheidungen wurden in der Mitteilung seinerzeit nicht genannt.

Im September gab es in den USA Berichte, wonach neben Blink Charging auch ChargePoint mit schwindender Liquidität zu kämpfen habe – was das Unternehmen damals dementiert hatte. Knapp einen Monat später sicherte sich ChargePoint über den Verkauf von Aktion über 230 Millionen Dollar Kapital. In der aktuellen Mitteilung spricht der Ladenetzbetreiber von einer „starken finanziellen Position mit rund 397 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in der Bilanz des Unternehmens zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2024 (…).“ Und: Man halte weiter an dem Plan fest, in Q4/2024 „ein positives bereinigtes Non-GAAP-EBITDA zu erzielen“. Sprich: Gewinn zu machen.

chargepoint.com