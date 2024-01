Ionity eröffnet HPC-Standort am Bodensee-Airport Friedrichshafen

Wie zu erkennen ist, kommen an dem neuen Standort zwei unterschiedliche Ladesäulen-Hersteller zum Einsatz. Neben den bekannten Ladesäulen-Typen befindet sich vor Ort auch ein Hypercharger von Alpitronic. Während vier Schnellladesäulen über je einen Ladepunkte verfügen, sind es beim Hypercharger zwei Ladepunkte mit je bis zu 200 kW.

„Alle Reisenden und Anwohner:innen aus der Region haben nun Zugang zu einer zuverlässigen und leistungsstarken Lademöglichkeit für ihr Elektroauto“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Die Zufahrt zum Ladepark, der nahe der A8 und A98 an der B31 liegt, ist rund um die Uhr unbeschränkt und kostenfrei möglich.

„ Wir freuen uns, unser Netzwerk mit diesem besonderen Standort zu erweitern – dem ersten von IONITY an einem deutschen Flughafen. Reisen generell und auch nachhaltiges Reisen wird leichter, wenn an einem Drehkreuz wie diesem viele unterschiedliche Mobilitätsmöglichkeiten angeboten werden“, so Christoph Strecker, Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz bei Ionity. Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens, ergänzt: „Nicht nur für die Passagiere sind diese Ladesäulen eine wichtige Erweiterung unseres Serviceangebots, sondern auch für alle E-Auto-Nutzenden der Region verbessern sich somit die Lademöglichkeiten erheblich. Weil der Flughafen sehr verkehrsgünstig liegt, entwickeln wir diesen Standort immer mehr zu einer Mobilitätsdrehscheibe im Bodenseekreis.“

Zuletzt ließ der Ionity-Ladepark mit insgesamt 24 Schnellladepunkten in Merklingen aufhorchen. Es ist der erste Standort, an dem HYC400-Ladesäulen von Alpitronic in Betrieb genommen wurden. Die neuen Hypercharger aus Südtirol ergänzen mittlerweile das 350-kW-Ladeangebot des HPC-Ladenetzes. Ionity hatte im Juni letzten Jahres angekündigt, künftig auch auf Alpitronic Hypercharger zu setzen. Die bisher verwendete Hardware von Herstellern wie Tritium, ABB und Ekoenergetyka war jeweils nur auf einen Ladepunkt je Ladesäule ausgelegt.

Mit dem neuen Standort wächst die Anzahl der Ionity-Ladepark auf europaweit 594 mit insgesamt 3.312 Ladepunkten an. 90 weitere befinden sich derzeit im Bau. Anfang Dezember 2023 lag die Zahl noch bei 550 Ladeparks mit über 3.000 Ladepunkten in 24 europäischen Ländern.

ionity.eu (PDF), bodensee-airport.eu