Qbuzz bestellt weitere 112 E-Busse bei Van Hool

Laut Van Hool sei der neue Auftrag von Qbuzz der derzeit größte für den Stadtbus, der nur rein elektrisch (BEV, BEV als Trolley und FCEV) und in vier Längen (12, 13, 18 und 24 Meter) bestellt werden kann. Einen Auftragswert nannten die Niederländer jedoch nicht.

Die 112 neuen Elektrobusse will Qbuzz auf den HOV-Linien Zuid-Holland Noord (snelBuzz und R-net) einsetzen. Jeder der Buss ist mit einem E-Antrieb mit 310 kW ausgestattet. Die nötige Energie liefert ein LFP-Akku mit einem Energiegehalt von 578 kWh. Dies würde für „den zuverlässigen Service und die Klimatisierung“ ausreichen. Näher geht der Hersteller auf die technischen Daten nicht ein.

Dafür wird Van Hool bei der Ausstattung umso genauer. Um nur ein paar zu nennen: Alle Fahrzeuge verfügen über einen ebenen Ein- und/oder Ausstieg und mindestens fünf (Behinderten-)Plätze, die stufenlos zugänglich sind. Vom Rollstuhlplatz aus besteht eine direkte Sprechverbindung mit dem Fahrer. Für sehbehinderte Reisende gibt es gelbe Farbkontraste an Haltestellenknöpfen und Trittstufen. Für blinde Reisende gibt es Blindenschrift auf den Stopptasten. Auch eine elektrisch ausfahrbare Rollstuhlablage ist vorhanden.

Bild: Van Hool Bild: Van Hool

Für die Fahrgäste soll das Arbeiten auf der Straße noch einfacher werden, wie die Niederländer mitteilen. Die (extra) langen Fahrzeuge von Van Hool verfügen über luxuriöse Sitze mit einer Sitzheizung, die individuell ein- und ausgeschaltet werden kann. Dank einer geschickten Aufteilung des Fahrzeugs gibt es einen breiten Gang und Sitze mit extra viel Beinfreiheit. Laptops können auf den großen, ausziehbaren Klapptischen mit praktischen Becherhaltern vollständig ausgeklappt werden. An den Kopfstützen befinden sich Handyhalterungen mit Induktionslademöglichkeiten. Auch USB-Anschlüsse sind vorhanden. Ein WiFi-Angebot rundet das Paket ab.

Doch auch der Fahrer soll nicht zu kurz kommen: Für die Fahrer wurde in den neuen Fahrzeugen ein schwenkbarer und automatisch verstellbarer Fahrersitz mit zwei Armlehnen und einem Dreipunktgurt eingebaut. Der Stuhl ist außerdem mit einem Klimapaket zum Kühlen und Heizen ausgestattet. Darüber hinaus können die Fahrer die Temperatur und den Luftstrom in ihrer Kabine unabhängig vom Rest des Busses steuern.

Im vergangenen Jahr hatte der niederländischen ÖPNV-Betreiber bereits 54 rein Batterie-elektrische Busse beim belgischen Hersteller. Die Busse sollen im vierten Quartal 2024 ausgeliefert und für den regionalen Personenverkehr in den Provinzen Groningen und Drenthe eingesetzt werden. Deren Einsatz ist in den Provinzen Groningen und Drenthe geplant. Insgesamt baut Van Hool für Qbuzz also 166 E-Busse.

Doch nicht nur Qbuzz zählt zu den Kunden für den elektrischen Stadtbus der Niederländer: Seit der Premiere im Juni 2022 konnte mittlerweile die Marke von 400 verkauften Modellen der neuen A-Reihe von Stadtbussen für den öffentlichen Nahverkehr überschritten werden. Ganze 72 Prozent der Kunden entschieden sich für den Batterie-elektrischen Antrieb (ohne Trolley-Exemplare), 16,5 Prozent für die H2- und 11,5 Prozent für die Trolley-Variante. Die Aufträge stammen aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark und Frankreich.

Van Hool ist ein belgischer Hersteller von Stadt- und Reisebussen sowie von Industriefahrzeugen mit Sitz in Koningshooikt. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet. Der überwiegende Teil der Produktion ist für Europa und Nordamerika bestimmt. Van Hool beschäftigt weltweit über 3.500 Mitarbeiter, die meisten davon an den Produktionsstandorten in Koningshooikt (Belgien) und in Skopje (Nordmazedonien).

