Nio erhöht in Deutschland auf 50 Servicewerkstätten

Die Ausweitung des Servicenetzes auf besagte 50 Partnerwerkstätten soll bis Ende März erfolgt sein. Neben der Kooperation mit G.A.S. ist Nio nach eigenen Angaben mit weiteren Händlerbetrieben für den Servicebereich in Deutschland in Kontakt. Zudem planen die Chinesen in diesem Jahr die Eröffnung zwei weiterer eigener Nio Hubs. Und sie wollen ihre Flotte an Servicefahrzeugen mehr als verdoppeln.

Mit diesem Dreiklang aus externen Servicewerkstätten, eigenen Nio Hubs und der mobilen Flotte will Nio in Deutschland Kunden überzeugen. „Alle Partner müssen festgelegte Nio-Standards erfüllen und trainiert bzw. zertifiziert sein, um an Nio-Premium-Fahrzeugen arbeiten zu dürfen“, heißt es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung. Der bestehende Partner G.A.S. hat in Deutschland mehrere Hundert qualifizierte Servicewerkstätten unter Vertrag, von denen sich seit dem Deutschlandstart von Nio bislang 14 Standorte auf den Service von Nio spezialisiert haben.

Einen ersten sogenannten Nio Hub gibt es in München. Die Einrichtung umfasst neben Service und Reparatur auch Beratung, Verkauf und Probefahrt. Für dieses Jahr sei die Eröffnung zwei weiterer Standorte in Deutschland geplant, teilt das Unternehmen mit. Außerdem soll der „Mobile Service“ – eine Art Pannendienst – erweitert werden. Nio spricht von einer Verdoppelung der Fahrzeuge, nennt allerdings keine absoluten Zahlen.

„Zu einem Premium-Fahrzeug gehört auch Premium-Service im Werkstattbereich. Daher setzen wir neben unseren zahlreichen autorisierten Servicepartnern auf den Ausbau der eigenen NIO Hubs und den NIO Mobile Service. Die NIO App dient als zentrale Schnittstelle zur idealen Kontakt- und Terminkoordination“, fasst Fabian Holst, Head of Service Operations bei Nio Deutschland, zusammen.



Quelle: Infos per E-Mail