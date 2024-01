BMW bringt weitere Antriebsoptionen in i5 und iX2

Der i5 ist bekanntlich im vergangenen Oktober mit einem 250 kW starken Hecktriebler namens i5 eDrive40 und einem starken Allradmodell (442 kW) als i5 M60 xDrive auf den Markt gestartet. Der i5 eDrive40 kostet mindestens 70.200 Euro, der M60 steht mit 99.500 Euro gerade noch so mit einem fünfstelligen Preis in der Liste.

Der neue i5 xDrive40, der bereits im BMW-Konfigurator aufgeführt wird, orientiert sich bei Preis und Leistung eher am bekannten Basismodell, liegt in beiden Fällen aber etwas darüber. Der Allradler mit je einem Motor an der Vorder- und der Hinterachse wird eine Systemleistung von bis zu 290 kW mobilisieren, das maximale Drehmoment liegt bei 590 Nm. Diese Antriebsvariante startet bei 75.600 Euro.

Die dritte vollelektrische Modellvariante der 5er-Limousine nutzt wenig überraschend den gleichen Akku-Typ wie die beiden bekannten Versionen. Der Netto-Energiegehalt liegt bei 81,2 kWh, was je nach Ausstattung für eine WLTP-Reichweite von 463 bis 538 Kilometer sorgen soll. Die DC-Ladeleistung liegt auch hier bei 205 kW in der Spitze. Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11 kW starker Onboard-Charger verbaut, optional sind auch 22 kW erhältlich.

i5 eDrive40 i5 xDrive40 i5 M60 xDrive Antrieb Heck Allrad Allrad Leistung 240 kW 290 kW 442 kW Drehmoment 430 Nm 590 Nm 820 Nm Beschleunigung 6,0 s 5,4 s 3,8 s Höchstgeschwindigkeit 193 km/h 215 km/h 230 km/h Akku-Energiegehalt 81,2 kWh 81,2 kWh 81,2 kWh Reichweite WLTP 582 km 538 km 516 km Ladeleistung DC 205 kW 205 kW 205 kW Ladedauer 10-80% 30 min 30 min 30 min Ladeleistung AC 11 kW/22 kW 11 kW/22 kW 11 kW/22 kW

Ebenfalls für März hat BMW eine neue Basisversion des iX2 angekündigt. Der neue iX2 eDrive20 kommt dabei wenig überraschend: Auch beim Schwestermodell iX1 ist BMW mit dem Allradler xDrive30 auf den Markt gestartet und hat später den Fronttriebler iX1 eDrive20 nachgeschoben. Im Falle des iX2 ist der eDrive20 7.100 Euro günstiger als der Allradler, steht also ab 49.400 Euro im Konfigurator. Damit ist die Preisdifferenz gleich hoch wie beim iX1.

Bei der Technik gibt es zwischen dem neuen iX2-Derivat und dem Fronttriebler des iX1 keine Abweichungen: Der Elektromotor an der Vorderachse – wie bei BMW derzeit üblich eine stromerregte Synchronmaschine – leistet 150 kW und wird von einem Akku mit einem nutzbaren Energiegehalt von 64,78 kWh versorgt. Die Batterie kann an DC-Säulen mit bis zu 130 kW geladen werden – wie das Allrad-Modell. Auch hier ist ab Werk ein 11-kW-Charger für das AC-Laden verbaut, optional sind ebenfalls 22 kW möglich – womit der Akku des iX2 in rund drei Stunden geladen wäre. Die Reichweite des iX2 eDrive20 liegt laut BMW bei 439 bis 478 Kilometern gemäß WLTP. Der 230 kW starke Allradler kommt auf maximal 449 Kilometer.

iX2 eDrive20 iX2 xDrive30 Antrieb Heck Allrad Leistung 150 kW 230 kW Drehmoment 250 Nm 494 Nm Beschleunigung 8,6 s 5,6 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 180 km/h Akku-Energiegehalt 64,7 kWh 64,7 kWh Reichweite WLTP 478 km 449 km Ladeleistung DC 130 kW 130 kW Ladedauer 10-80% 29 min 29 min Ladeleistung AC 11 kW/22 kW 11 kW/22 kW

Bei beiden Modellen ergänzt BMW zudem zum Frühjahr 2024 zusätzliche Lack-Optionen. Beim i5 sind das die Varianten BMW Individual Frozen Portimao Blau metallic und BMW Individual Malachit Grün metallic. Beim iX2 ist ab März die Variante Frozen Black metallic neu im Angebot. Auch im Bereich der digitalen Dienste gibt es Updates: „Dazu gehören eine komfortablere Nutzung des Sprachassistenten Siri bei der Integration des Apple iPhone in Fahrzeugen, die mit dem BMW Operating System 9 ausgestattet sind, und eine optimierte Anzeige der Bewertungen von Ladestationen für vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Modelle von BMW“, so der Hersteller.

