Norwegen: 4.717 neue Elektro-Pkw im Januar 2024

Konkret wurden in Norwegen im ersten Monat des neuen Jahres 4.717 Elektro-Pkw neu zugelassen. Das geht aus Statistiken der Norwegischen Straßenbehörde hervor. Dies sind annähernd vier Mal so viele (+281,3%) wie im Vorjahresmonat. Allerdings war der Januar 2023 für den dortigen Automarkt (und selbst für einen Januar) ein extrem schwacher Monat. Das lässt sich daran ablesen, dass der Markt über alle Antriebe hinweg diesen Januar um 175,5 Prozent wuchs. Sprich: Mit 5.122 Neuzulassungen wurden im Januar 2024 genau 3.263 Autos mehr auf die Straßen gebracht als im Vorjahresmonat. Damals lag auch die E-Quote nur bei 66,5 Prozent.

Um die Größenordnungen zu demonstrieren, sei erwähnt, dass 2023 im Schnitt jeden Monat 8.715 Elektro-Pkw neu zugelassen wurden. Die 4.717 Elektro-Pkw aus dem vergangenen Monat sind also der erwartet unterdurchschnittliche Jahresauftakt. Zu den 4.717 Elektro-Pkw gesellten sich in Norwegen im vergangenen Monat 94 Plug-in-Hybride (Januar 2023: 182). Der Anteil von Pkw mit Stecker am Gesamtmarkt betrug damit 94 Prozent.

Platz eins im Modellranking sicherte sich wieder das Tesla Model Y mit 962 Neuregistrierungen vor dem Hyundai Kona (282) und dem Nissan Leaf (263). Das bedeutet für das Tesla Model Y einen Marktanteil von 19 Prozent und für die anderen beiden Wagen von 5,5 bzw. 5,1 Prozent.

Erst kürzlich hat die Norwegische Straßenbehörde ( Opplysningsrådet for veitrafikken, kurz: OFV) die Statistik für Dezember und das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Von Januar bis Dezember 2023 wurden demnach 104.590 Elektroautos und 10.169 Plug-in-Hybride neu zugelassen. Über die vergangenen zwölf Monate gesehen machten reine Elektroautos an den gesamten Pkw-Neuzulassungen 82,4 Prozent aus.

Das erfolgreichste Modell war mit großem Abstand das Tesla Model Y, das in Norwegen im Gesamtjahr 23.085 Neuzulassungen verbuchte. Damit kommt das Model Y für 2023 auf einen Marktanteil von 18 Prozent (nach 10 Prozent in 2022). Mit großem Abstand folgen der VW ID.4 mit über das Jahr kumulierten 6.614 Neuzulassungen (5,2 Prozent Marktanteil), der Skoda Enyaq mit 5.740 Neuzulassungen (4,5 Prozent) und der Toyota bZ4X mit 5.395 Neuzulassungen (4,2 Prozent).



ofv.no, ofv.no (Statistik)