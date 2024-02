BYD plant neues elektrisches Kompakt-SUV zum Kampfpreis

BYD hat auf seinem Weibo-Kanal offizielle Bilder des Yuan Up veröffentlicht. Es handelt sich um ein Kompakt-SUV mit einer Länge von 4,31 Metern. Er soll sich in die Elektroauto-Familie Yuan einreihen. Hierzulande bekanntester Vertreter dieser Produktlinie ist der Atto 3, der ihn China als Yuan Plus vertrieben wird. Ergo basieren beide Modell auf BYDs E-Plattform 3.0.

Die Abmessungen des Neuwagens hat BYD nicht publik gemacht, aber ein im Dezember bei den Behörden eingegangener Zulassungsantrag verrate, dass Länge, Breite und Höhe des Modells 4.310 x 1.830 x 1.675 mm bei einem Radstand von 2.620 mm betragen, berichtet unter anderem das Portal „CN EV Post“. Aus dieser Quelle stammen auch Angaben zum Antrieb. So soll der Yuan Up in zwei Leistungsstufen mit 70 und 130 kW sowie in zwei Akku-Varianten mit 32 und 45,1 kWh auf den Markt kommen. Die eingangs genannte Preisschätzung stammt aus Händlerkreisen.

Laut BYD verkauften sich die Modelle der Yuan-Familie im vergangenen Jahr 428.580 Mal. Dieser Wert liegt um 87 Prozent höher als im Vorjahr. Die Produktfamilie trug damit 14 Prozent zu BYDs letztjährigen NEV-Verkäufen von 3.024.417 Einheiten bei.

carnewschina.com, cnevpost.com, weibo.com