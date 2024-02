Premiere E-Kombi BMW i5 Touring / Nissan enthüllt E-Transporter Interstar-e

1 – Nissan enthüllt großen Elektro-Transporter Interstar-e

Nissan bringt über seine Allianz mit Renault erstmals einen Interstar mit Elektroantrieb in den Handel. Der „Neue“ steht auf derselben Plattform wie die vierte Generation des Renault Master E-Tech, den die Franzosen im November enthüllt haben. Beide großen Transporter bieten zwei Batterie-Größen: Entweder 40 oder 87 Kilowattstunden. Die Reichweite der beiden Akkus gibt Nissan mit 200 und 460 Kilometer nach WLTP an. Zum E-Motor äußert sich Nissan in seiner schriftlichen Präsentation des Modells noch nicht.

2 – Schwedens E-Motorradhersteller Cake ist insolvent

Schlechte Nachrichten kommen aus Schweden: Cake, ein Hersteller von leichten Elektromotorrädern, musste Insolvenz anmelden. In einer kurzen Mitteilung der für die Involvenzverwaltung verantwortlichen Kanzlei wird der Konkurs und der angestrebte Verkauf des schwedischen Unternehmens erwähnt. Gründe für die Insolvenz werden in der Pressenotiz aber nicht genannt. Auf der Webseite bestätigt Cake die Insolvenz und teilt mit, dass der Vertrieb bis auf Weiteres eingestellt wurde und sich der Insolvenzverwalter um einen Verkauf des Betriebs bemühe.

3 – Elektro-Kombi: BMW i5 Touring kommt mit zwei Antrieben

BMW hat den neuen 5er Touring vorgestellt, der als i5 Touring erstmals auch rein elektrisch vorfährt. Der Elektro-Kombi wird von Beginn an in zwei Varianten auf den Markt kommen: Als i5 eDrive40 Touring und als i5 M60 xDrive Touring. Die Leistungsdaten der beiden Kombi-Varianten entsprechen jenen aus der bekannten Limousine: Der i5 eDrive40 Touring leistet entsprechend 250 kW mit einem Elektromotor an der Hinterachse. Der i5 M60 xDrive Touring ist als derzeitiges Topmodell der ganzen 5er-Reihe ausgelegt und bietet mit 442 kW deutlich mehr Leistung – dank zweiter Motoren und Allradantrieb.

4 – 30 neue Ladepunkte an vier Stuttgarter Bädern

Baden und Laden – so könnte man unser nächstes Thema zusammenfassen. Insgesamt 30 neue öffentliche AC-Ladepunkte haben die Stadtwerke Stuttgart nämlich an vier Stuttgarter Bädern realisiert. Darüber hinaus sollen bis 2025 weitere Schwimmbäder mit Lademöglichkeiten ausgestattet werden. Erst vor wenigen Tagen hatten die Stadtwerke drei neue Ladesäulen am Sportbad NeckarPark in Betrieb genommen.

5 – Forschungsprojekt zu LH2-Betankung an Flughäfen

Auch in der nächsten Meldung bleiben wir flüssig: Ein neues EU-Projekt zielt darauf ab, Betankungstechnologien und -prozesse für flüssigen Wasserstoff zum Einsatz in der Luftfahrt zu entwickeln. Dabei geht es rein um die Flughafen-seitige Infrastruktur für LH2-basierte Flugzeugantriebe. Ob der Flüssigwasserstoff dann in einem angepassten Flugzeugtriebwerk verbrannt wird oder von einer Brennstoffzelle in Strom für einen Elektromotor umgewandelt wird, ist dabei nachrangig.